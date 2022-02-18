Ірландія відкликає своїх спостерігачів з місії ОБСЄ в Україні

Ірландія закликала своїх спостерігачів покинути моніторингову місію ОБСЄ на Донбасі. Побоювання Дубліна стосуються загрози російського вторгнення.

Наразі у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ на Донбасі працюють 9 громадян Ірландії. Раніше посол України в Ірландії Лариса Гарасько закликала не відкликати спостерігачів.

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Заклик до співробітників СММ оприлюднило МЗС Ірландії

17 лютого у Міністерстві закордонних справ Ірландії уточнили, що заклик до ірландських громадян покинути українську територію поширюється і на співробітників місії ОБСЄ.

Водночас у Дубліні наголосили, що поки не відкликали своїх дипломатів з посольства у Києві. У дипвідомстві також зазначили, що поки зареєструвались 98 ірландців, які залишились в Україні.

Ми уважно стежимо за розвитком подій і відповідним чином оновлюватимемо рекомендації. Безпека наших громадян залишиться основою для наших рекомендацій,

– сказав представник МЗС Ірландії.

Зазначимо, що раніше в ОБСЄ заявили, що деякі держави-учасниці місії порадили своїм громадянам залишити країну. Наразі невідомо, скільки приблизно з 700 співробітників залишилося.

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Країни відкликають представників з місії ОБСЄ: коротко

13 лютого в ОБСЄ підтвердили, що низка країн відкликають своїх спостерігачів з України.

ОБСЄ підтвердили, що низка країн відкликають своїх спостерігачів з України. В ОБСЄ зазначили, що місія продовжуватиме свою роботу лише у 10 містах.

Першими західні ЗМІ повідомили, що своїх представників відкликають Сполучені Штати та Велика Британія.

В організації наголосили, що СММ приділяє найвищий пріоритет безпеці всіх своїх співробітників.

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