В Ірландії почалися масштабні протести після нападу іммігранта на дітей з ножем: разючі відео

У Дубліні 23 листопада чоловік напав з ножем на людей, внаслідок чого сильно травмував 3 дітей. Після цього інциденту по всій країні почалися масштабні протести.

Ці мітинги проходять як в ірландській столиці, так і в інших містах країни. Крім того, вже почалися перші сутички протестувальників з поліцією.

До теми У Дубліні невідомий напав на людей з ножем: є поранені, серед них – діти

В Ірландії почалися антиміграційні протести

Увечері 23 листопада на вулиці Дубліна вийшли мітингарі, які закликали чинну владу переглянути міграційну політику Ірландії. Це сталося після розголошення інциденту в одній з ірландських столичних шкіл чоловік з ножем напав на групу людей, поранивши 5 людей, 3 з яких були дітьми.

В Ірландії проходять масштабні антиміграційні протести: дивіться відео

За попередніми даними, нападником міг бути чоловік, що приїхав в Ірландію з Алжиру. Його наразі вже затримали поліцейські.

Мітинги в Дубліні почалися після нападу алжирця на дітей: дивіться відео

На місці подій уже вартують поліцейські. Однак згодом протестувальники почали палити автомобілі, кричати у бік правоохоронців і трощити все навколо.

Ірландці кричать у бік поліцейської автівки на мітингу: дивіться відео

Мітингарі палять автівки у Дубліні: дивіться відео

Зрештою у мережі з'явилися відео, де люди почали бити вітрини магазинів і намагатися туди проникнути. Очевидці також кажуть і про перші пограбування в ірландській столиці.

У Дубліні почали громити вітрини магазинів: дивіться відео

Почалися перші пограбування в ірландських магазинах: дивіться відео

Прокоментували протести в Дубліні вже й в ірландській владі. Там назвали учасників заворушень "групою шалених хуліганів з ультраправою ідеологією".

Протести у Дубліні тривають: дивіться відео

Зрештою протестувальників почали розганяти поліцейські. Станом на 21:54 за місцевим часом натовпу стало все менше, а людей в уніформі – більше.

Поліцейські розганяють мітингарів у Дубліні: дивіться відео

Крім того, у мережі також повідомляли, що бачили на центральних вулицях Дубліна військову техніку. Навіщо її розмістили – наразі невідомо.

У Дубліні бачили військову техніку / Фото з соціальних мереж

У Дубліні чоловік напав з ножем на дітей