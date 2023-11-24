В Ірландії почалися масштабні протести після нападу іммігранта на дітей з ножем: разючі відео
У Дубліні 23 листопада чоловік напав з ножем на людей, внаслідок чого сильно травмував 3 дітей. Після цього інциденту по всій країні почалися масштабні протести.
Ці мітинги проходять як в ірландській столиці, так і в інших містах країни. Крім того, вже почалися перші сутички протестувальників з поліцією.
До теми У Дубліні невідомий напав на людей з ножем: є поранені, серед них – діти
В Ірландії почалися антиміграційні протести
Увечері 23 листопада на вулиці Дубліна вийшли мітингарі, які закликали чинну владу переглянути міграційну політику Ірландії. Це сталося після розголошення інциденту в одній з ірландських столичних шкіл чоловік з ножем напав на групу людей, поранивши 5 людей, 3 з яких були дітьми.
В Ірландії проходять масштабні антиміграційні протести: дивіться відео
За попередніми даними, нападником міг бути чоловік, що приїхав в Ірландію з Алжиру. Його наразі вже затримали поліцейські.
Мітинги в Дубліні почалися після нападу алжирця на дітей: дивіться відео
На місці подій уже вартують поліцейські. Однак згодом протестувальники почали палити автомобілі, кричати у бік правоохоронців і трощити все навколо.
Ірландці кричать у бік поліцейської автівки на мітингу: дивіться відео
Мітингарі палять автівки у Дубліні: дивіться відео
Зрештою у мережі з'явилися відео, де люди почали бити вітрини магазинів і намагатися туди проникнути. Очевидці також кажуть і про перші пограбування в ірландській столиці.
У Дубліні почали громити вітрини магазинів: дивіться відео
Почалися перші пограбування в ірландських магазинах: дивіться відео
Прокоментували протести в Дубліні вже й в ірландській владі. Там назвали учасників заворушень "групою шалених хуліганів з ультраправою ідеологією".
Протести у Дубліні тривають: дивіться відео
Зрештою протестувальників почали розганяти поліцейські. Станом на 21:54 за місцевим часом натовпу стало все менше, а людей в уніформі – більше.
Поліцейські розганяють мітингарів у Дубліні: дивіться відео
Крім того, у мережі також повідомляли, що бачили на центральних вулицях Дубліна військову техніку. Навіщо її розмістили – наразі невідомо.
У Дубліні бачили військову техніку / Фото з соціальних мереж
У Дубліні чоловік напав з ножем на дітей
- В ірландському Дубліні інцидент з нападом чоловіка на дітей з ножем стався близько 13 години 30 хвилин за місцевим часом. Внаслідок цього постраждали 2 дорослих людей та 3 дитини, які вони були з серйозними пораненнями.
- Самого нападника вже затримали ірландські правоохоронці. У нього вилучили великий ніж, із яким той напав на громадян.
- Прокоментувала інцидент в Дубліні міністерка юстиції Хелен МакЕнті. Вона висловила сподівання, що винний обов'язково буде притягнутий до відповідальності.