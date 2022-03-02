В Ірпені 2 СУ-25 окупантів обстріляли житлові будинки – моторошне відео

В Ірпіні ворожі літаки завдали удари по житлових будинках. У мережі з'явились жахливі карди обстрілів.

В Ірпені росіяни на СУ-25 обстріляли будинки, у яких живуть люди. У мережі показали відео, на якому видно обстріли.

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В Ірпені тривають обстріли – приблизно о 10 годині ранку окупанти здійснили удари по житлових будинках.

Моторошне відео обстрілів в Ірпені:

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