В Ірпені знешкодили вибухівку: жінку, яка везла її у своєму авто, затримали

На виїзді з Ірпеня, що в Київській області, на блокпості затримали жінку. У неї виявили вибухівку, яку ввечері 15 липня знешкодили.

В інших автівках було виявлено зброю

Деталі затримання повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин. За його словами, під час відпрацювання на блокпосту на виїзді з Ірпеня в мікрорайоні Синергія в одному з автомобілів було виявлено вибухівку.

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За кермом автомобіля була жінка: поліція затримала її. Окрім того, як повідомив мер Ірпеня, в інших автівках було виявлено наркотичні речовини і зброю.



В Ірпені знешкодили вибухівку / Фото з телеграму Маркушина



На блокпосту в Ірпені виявили вибухівку / Фото з телеграму Маркушина



На блокпосту в Ірпені затримали жінку з вибухівкою / Фото з телеграму Маркушина

Близько 21:50 Олександр Маркушин повідомив, що в мікрорайоні Синергія знешкодили вибухівку.

Світові лідери відвідали Ірпінь

Місто Ірпінь сильно постраждало від російських окупантів. Унаслідок вторгнення російських військ в Ірпінь в населеному пункті знищено 10 596 будинків. Дослідники RebuildUA оцінюють збитки в Ірпені у 25,3 мільярда гривень:

17,7 мільярда гривень у житловій забудові;

3,6 мільярда гривень у соціальній інфраструктурі;

2,9 мільярда гривень у промисловості.

Наприкінці червня ірпінський міський голова Олександр Маркушин розповів, що за результатами зустрічі із президентом Асоціації мерів міст Франції та мером Канн був підписаний Меморандум про співпрацю. Французькі громади допоможуть відновити місто, знищене через російське вторгнення.

Після деокупації в Ірпені побував голлівудський актор та режисер Шон Пенн, а також американець Бен Стіллер.

У середині червня Ірпінь відвідали прем'єри Чорногорії та Албанії, а також лідери Франції, Німеччини та Італії – Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі відповідно.

Побачити наслідки російської окупації вирішили й прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Бетель та президент Індонезії Джоко Відодо. У липні в Ірпінь приїхав глава уряду Нідерландів Марк Рютте.

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