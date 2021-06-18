В Ірпені дівчинка застрягла головою у металевій альтанці

В Ірпені 15 червня 5-річна дівчинка засунула голову у метелеву альтанку і застрягла. Визволяти дитину викликали рятувальників.

Дівчинка навіть не заплакала

Інцидент трапився в центрі міста вдень. На щастя, дитина не постраждала.

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Гуляючи разом з мамою на центральній площі, 5-річна дівчинка просунула голову між колонами металевої альтанки, а висунути її самостійно не змогла,

– мовиться у повідомленні.

На місце події викликали муніципальну варту та працівників ДСНС. За допомогою спеціального спорядження вони вивільнили дитину.

Дівчинка мужньо трималась і майже не плакала. Тілесних ушкоджень вона не отримала, тому й допомога медиків не знадобилась.

Під Києвом загинула дівчинка у туалеті

15 червня на базі відпочинку в селі Кийлів Бориспільського району 4-річний хлопчик та його 10-річна сестра провалилися у вигрібну яму вуличного туалету. Дівчинка хотіла врятувати молодшого брата, який впав першим, однак сама загинула. Хлопчика відвезли у реанімацію.

Відомо, що діти були з родини ромів та гуляли без дорослих. За кілька днів до трагедії дві жінки-сестри з чоловіками та 8 дітьми приїхали до Кийлова з Ужгорода.