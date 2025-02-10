Про інцидент у дописі в Facebook розповіла місцева жителька Людмила Першин. За її словами, в одного із хлопців "пульс вже ледь пробивався і його тіло було дуже холодне", передає 24 Канал.

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Воїни врятували двох підлітків

Жінка розповіла, що захисники до приїзду медиків нмагалися реанімувати підлітків. Їх замотали у ковдру-фольгу, щоб максимально зберегти тепло тіла до прибуття допомоги. Швидка, яка прибула першою, забрала юнака у критичному стані. Друга швидка повезла іншого хлопця.

Виявилося, що хлопці випили на двох один літр горілки і запивали її енергетиком Revo, внаслідок чого ледь не померли на вулиці від переохолодження.

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У поліції відреагували на подію. Там повідомили, що з одного із медзакладів надійшло повідомлення про неповнолітнього у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці з'ясували, що 17-річний хлопець з 18-річним молодиком спільно вживали алкогольні напої, які останній придбав у магазині в Ірпені. Наразі на обох юнаків склали адміністративні протоколи: на неповнолітнього хлопця за розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях та на 18-річного молодика за доведення неповнолітнього до стану сп'яніння.

До слова, у Києві група підлітків напала на 19-річного хлопця, заманивши його на зустріч через акаунт дівчини в інтернеті.