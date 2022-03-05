В Ірпені після підриву залізниці залишилася лише піша евакуація: жахливе фото

Російські окупанти перешкоджають евакуації цивільних з різних міст України. У Маріуполі окупанти обстріляли гуманітарний кордон, а на Київщині – підірвали залізницю.

Окупант підірвав залізницю

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба розповідав про проблеми евакуації з Ворзеля. Він заявив, що росіяни підірвали залізницю, тому єдиний вихід для евакуації – йти пішки.

Дізнайтесь більше З напрямку Бучі – Ворзеля мала відбутися евакуація, але підірвали колії

Підрив колії завадив евакуації сусідньому місту, яким є Ірпінь. Мер Ірпеня Олександр Меркушин вивів людей на трасу. Там людей мали зустріти автобуси та перевезти у Київ.

Евакуація з Ірпені можлива тільки пішки. Велика кількість людей скупчилася під мостом та чекає шансу втекти від обстрілів окупантів.



Евакуація з Ірпеня / Фото з телеграму Лещенка

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