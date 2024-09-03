В Ірпені водій обізвав матір загиблого бійця та вигнав її: міський голова пригрозив наслідками

В Ірпені водій маршрутки відмовився везти матір загиблого військового. Вона показала відповідне посвідчення, на що він обізвав жінку "жлобихою".

Про інцидент повідомила донька жінки Тетяна Горбенко. Це трапилось у День пам'яті всіх захисників і захисниць України, 29 серпня.

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Водій автобуса образив жінку, яка втратила сина на війні

Як розповіла донька постраждалої, чоловік відмовився везти матір загиблого військового. Водій пояснив це тим, що вже везе двох пенсіонерів.

Також він обізвав жінку "жлобихою", сфотографував її та сказав, що "розішле по всіх групах і маршрутах".

Мама плакала, ледве доїхали до мене, стало погано серцем, бо сьогодні і так важко, бо в дні пам'яті або свята накриває ще більше (хто знає той зрозуміє, про що я). А ще здивувало те, що жодна людина в маршрутному таксі не заступилася за маму! Люди, що з вами???? Чи війна тільки в тих, чия близька людина на війні чи вже загинула????

– написала Тетяна Горбенко.

Реакція міської влади на інцидент

Мер Ірпеня Олександр Маркушин прокоментував інцидент, повідомивши, що особу водія вже встановлено. Ображена жінка виявилася матір'ю військового Андрія Тягноренка, який загинув у грудні 2023 року.

"Вже особисто зустрівся з директором АТП. Знаємо ім'я водія. Після свого вчинку він втік у відпустку. Така ганебна поведінка неприпустима і матиме наслідки", — заявив Маркушин.