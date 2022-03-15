В Ірпені затримали групу мародерів: фото з місця події

Правоохоронці продовжують посилено працювати в умовах воєнного стану та затримувати зловмисників. Зокрема, в Ірпені 13 березня спіймали цілу групу мародерів.

За ґрати потраплять 8 зловмисників. Наразі досудове розслідування триває.

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Мародери грабували магазини

Бучанські поліцейські 13 березня затримали вісьмох мародерів в Ірпені. Зловмисники виносили із місцевого магазину продукти та алкоголь.

Згодом правоохоронці встановили, що чоловіки причетні до ряду аналогічних злочинів, як з магазинів, так із залишених мешканцями помешкань,

– розповіли у поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють особи постраждалих та перевіряють причетність затриманих до інших злочинів.



Зловмисники грабували магазини / Фото Нацполіції

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