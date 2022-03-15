В Ірпені затримали групу мародерів: фото з місця події
Джерело:телеграм Нацполіції
Правоохоронці продовжують посилено працювати в умовах воєнного стану та затримувати зловмисників. Зокрема, в Ірпені 13 березня спіймали цілу групу мародерів.
За ґрати потраплять 8 зловмисників. Наразі досудове розслідування триває.
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Мародери грабували магазини
Бучанські поліцейські 13 березня затримали вісьмох мародерів в Ірпені. Зловмисники виносили із місцевого магазину продукти та алкоголь.
Згодом правоохоронці встановили, що чоловіки причетні до ряду аналогічних злочинів, як з магазинів, так із залишених мешканцями помешкань,
– розповіли у поліції.
Наразі правоохоронці встановлюють особи постраждалих та перевіряють причетність затриманих до інших злочинів.
Зловмисники грабували магазини / Фото Нацполіції
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