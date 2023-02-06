В Ірпені зі школи евакуювали дітей через загрозу теракту
Джерело:Олександр Маркушин
Адміністрація Ірпінського ліцею №2, що біля Києва, виявила в електронній пошті закладу повідомлення із погрозами. За даними мера Ірпеня, над справою працюватимуть фахівці.
Повідомленні надійшло на електронну пошту закладу ввечері 5 лютого. Керівництво виявило його вранці 6 лютого.
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Що відомо про інцидент в Ірпені
Міський голова Олександр Маркушин заявив, що працівники ліцею одразу викликали поліцію та рятувальників.
Діти евакуйовані з приміщення. Учні 1 та 2 класів сьогодні (6 лютого – 24 Канал) продовжать навчання на території іншої школи. Учні старших класів поки що займатимуться дистанційно,
– заявив мер.
Ірпінський міський голова також запевнив, що вони перевірили електронні пошти інших навчальних закладів громад – там нічого підозрілого не виявили.
"Будемо працювати з правоохоронцями, зокрема з кіберполіцією, щоб з'ясувати звідки насправді надіслано повідомлення та покарати винних, якщо це чийсь зовсім не кумедний жарт", – сказав Олександр Маркушин.
Повідомлення з погрозами в Ірпені / Фото з телеграму Ірпінського міського голови
Поліція перевіряє школу
Орієнтовно о 11:03 6 лютого міський голова повідомив, що у школі працюють вибухотехніки.
Наразі (станом на 11:03 6 лютого – 24 канал) жодних підозрілих предметів не виявлено,
– заявив Олександр Маркушин.
Він запевнив, що про відновлення очного навчання в закладі повідомить після закінчення роботи правоохоронців.
Що відбувається в Ірпені: дивіться відео
Речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова розповіла у коментарі 24 Каналу, що керівництво закладу ввечері 5 лютого отримало на електронну пошту повідомлення про можливе замінування 6 лютого.
Всі евакуйовані. Поліцейські (станом на 11:10 6 лютого – 24 Канал) працюють на місці події, перевіряють повідомлення. Там також працюють вибухотехніки та кінологи,
– заявила речниця.
За її словами, як тільки правоохоронці завершать перевірку, то повідомлять про її результати. Тоді адміністрація закладу ухвалить рішення щодо повернення дітей та працівників у ліцей.
Що відомо про подібний інцидент
- 23 січня 2022 року в Броварах довелось призупинити навчання у школах та ліцеях міста. Учнів перевели на дистанційне навчання.
- Це трапилось через те, що на електронну пошту Управління освіти надійшов лист, що невідомий "випускник психлікарні, а тепер учасник ІДІЛ планує відкрити стрілянину по школярах".
- Заступниця начальника Управління освіти та науки Броварської міської ради Ірина Миронець розповіла, що у листі навіть зазначили назви шкіл, які перебувають під загрозою.
- Окрім Броварів, аналогічні повідомлення отримали навчальні заклади у Білій Церкві та Бучі. Тоді речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова у коментарі 24 Каналу повідомила, що небезпеку не підтвердили. Детальніше про інцидент читайте тут.