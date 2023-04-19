В Ірпені знесуть будинок із малюнком Бенксі: що буде з роботою художника
Джерело:Оксана Нечитайло
В Ірпені, що в Київській області, почнуть роботи з демонтажу багатоповерхового будинку, на стіні якого відомий художник Бенксі залишив свій малюнок. Будівля сильно постраждала через російських військових.
Депутатка Ірпінської міської ради Оксана Нечитайло повідомила, що найближчим часом розпочнуться демонтажні роботи пошкодженого російськими окупантами будинку. Будівля розташована на вулиці Северинівській, 158.
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Роботу Бенксі демонтують окремо
Саме на стіні цієї багатоповерхівки Бенксі залишив один зі своїх малюнків. Роботу автора обіцяють зберегти.
Оксана Нечитайло зазначила, що малюнок демонтують окремо та збережуть. Де буде зберігатись витвір мистецтва, поки невідомо.
Прошу жителів округу та тих, хто користується дорогою Гостомельське шосе, бути у цей час обережними та уважними. Також не хвилюйтесь щодо малюнка всесвітньо відомого художника Бенксі, який розміщений на цьому будинку. Картину демонтують окремо та збережуть. Цей витвір мистецтва є уже культурним надбанням нашого мікрорайону,
– написала Нечитайло.
Що відомо про роботи Бенксі в Україні
Всесвітньо відомий вуличний художник Бенксі торік побував в Україні. На вулицях кількох українських міст помітили 7 малюнків художника.
Бенксі підтвердив, що всі сім графіті створив він. Серед них є такі:
- гімнастка "з Бородянки";
- чоловік, який, схожий на президента Росії Володимира Путіна, і якого кидають на підлогу під час матчу з дзюдо з хлопчиком; відомо, що у Путіна чорний пояс у цьому виді спорту, а менший за розміром хлопчик може символізувати Україну;
- двоє дітей, які нібито катаються на гойдалці, але насправді це металевий "їжак" для танків, які зварювали на початку війни;
- інша маленька гімнастка, яка наче на автомобільних шинах виконує пірует;
- жінка у халаті, з волоссям на бігуді, у протигазі та з вогнегасником у руках;
- бородатий чоловік, який приймає ванну;
- ядерна боєголовка у вигляді статевого органу, який хочуть запустити росіяни з кузова вантажівки з літерою Z.