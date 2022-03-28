Ірпінь звільнений від російських загарбників, але повертатися рано, – мер

Олександр Маркушин 28 березня повідомив, що Ірпінь звільнили від російських загарбників. Водночас місцевим жителям наразі повертатися до міста – небезпечно.

Міський голова Маркушин подякував військовим ЗСУ, силам ТрО, Нацполіції, а також ГУР Міноборони України. Мер зауважив: "коли ми разом – ми сила".

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Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям,

– заявив Маркушин.

Маркушин про звільнення міста: дивіться відео

Місцевих жителів він попередив: повертатися зарано. Наразі захисники міста закріпляються на нових рубежах. Надалі вони звільнятимуть Бучу, Гостомель, Ворзель.

Маркушин наголосив: напади на місто ще будуть. Ірпінь – це Україна, його мужньо оборонятимуть.

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