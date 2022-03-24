В Ірпіні та Бучі тривають бої, але це питання часу, – заступник Кличка

На Київщині ворог продовжує атаки. Зокрема, в Ірпіні та Бучі й надалі тривають бої з окупантами.

Про це в ефірі 24 каналу розповів Микола Поворозник – перший заступник мера Києва. За його словами, Гостомель також тримає оборону.

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Поворозник: ЗСУ роблять усе для безпеки

Окупантам так і не вдалось захопити столицю, але вони продовжують бої у Київській області, атакуючи мирні міста та селища, повідомив Поворозник.

В Ірпіні тривають бої. У Бучі та Гостомелі також. Це питання часу і питання жертв,

– зазначив він.

У КМДА не полишають надію на повну відсіч окупантам на Київщині, проте кажуть, що це справді питання часу і людських жертв. Як з боку військових, так і військового населення.

"ЗСУ роблять усе правильно й безпечно якраз для цих 2 категорій. Для безпеки цивільного населення й для себе", – відзначив заступник київського міського голови.

Також Поворозник наголосив на тому, що попри евакуацію у цих населених пунктах залишаються люди, життя яких треба берегти. Люди по тих чи інших причинах там залишаються, а зв'язок із громадами достатньо поганий.

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