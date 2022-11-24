18-річний вундеркінд став наймолодшим футболістом в історії збірної Іспанії на ЧС або Євро

У середу, 23 листопада, збірна Іспанії познущалась із Коста-Рики у першому матчі на чемпіонаті світу-2022. Сім голів влетіло у ворота костариканців.

Один із семи голів "Фурїі Рохи" забив вундеркінд із Барселони Гаві. Півзахисник каталонського клубу зробив рахунок 5:0 на користь іспанської збірної.

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Увійшов в історії червоної фурії

Гаві став адресатом передачі від Альваро Морати. Футболіст ударом в один дотик з меж штрафного вразив ворота Кейлора Наваса.

Цей гол став для Гаві третім у футболці національної команди у 14 зіграних поєдинках.

Сама поява на футбольному полі дозволила Гаві стати наймолодшим футболістом в історії виступів збірної Іспанії на чемпіонаті світу чи Євро.

У матчі проти Коста-Рики Гаві було лише 18 років та 110 днів. Дебютував півзахисник Барселони в іспанській збірній 6 жовтня 2021 року. Сталось це у півфіналі Ліги націй проти Італії, у якому "Фурія Роха" святкувала перемогу з рахунком 1:2. Гаві провів на полі 83 хвилини.

У наступному матчі ЧС-2022 буде справжнє дербі – Іспанія проти Німеччини. Початок цікавого протистояння 27 листопада о 21:00. Нагадаємо, що у першій грі "бундестім" сенсаційно програв Японії 1:2.

Відеоогляд матчу Іспанія – Коста-Рика