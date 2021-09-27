В Іспанії хлопець кинувся у штормове море за подругою: обидвоє потонули – моторошне відео

Трагедія трапилась на березі іспанської Торрев'єхи. Чоловік, який кинувся за подругою у море – російський інструктор з фітнесу Данило Гагарін. Його подруга, яка стрибнула першою, родом з Фінляндії.

Розвага, що стала трагедією

Гагарін з дружиною та подругою спеціально поїхали у це місце, аби розважитись. Вони вважали, що стрибати зі скель – це весело.

До теми Приїхали на відпочинок зі Львова: деталі трагічної загибелі дитини поблизу Лазурного

Однак такі "веселощі" закінчились трагічно.

Момент загибелі Гагаріна та його подруги: дивіться відео (18+)

Як загинули

Батько Гагаріна розповів, що і загиблий, і його дружина – спортсмени. Їхня подруга – інструкторка з йоги.

Зверніть увагу Трагедія на Ельбрусі: під час сходження групи загинули 5 альпіністів

Подруга їхала на мотоциклі і випадково їх побачила. Вирішила приєднатися.

Він тільки виліз був звідти і розповів, що "ми тут адреналін виробляємо". Вона сказала, що теж хоче,

– зазначив батько загиблого.

Дівчині пояснювали, що це серйозні розваги і до них потрібно готуватися. Однак вона вперто наполягала, а потім сама стрибнула. Одразу ж почала тонути.

"Вони дивилися, потім він стрибнув до неї туди. Він її майже витягнув на камінь, але їх накрила хвиля –приблизно 4 метри. З цього каменю скинула і об скелю вдарила", – додав батько.