В Іспанії пасажирський літак здійснив аварійну посадку

Пасажирський літак, який виконував внутрішній переліт в Іспанії, вимушено здійснив аварійну посадку. Все через повідомлення про можливий вибуховий пристрій на борту.

Як того і передбачають заходи безпеки, пілот ухвалив рішення посадити літак у найближчому аеропорту.

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Відомо, що літак виконував регулярний рейс за маршрутом між Більбао та північно-західним містом Ла-Корунья. Раптово диспетчер повідомив пілота про можливе замінування літака. Отримавши попередження про вибуховий пристрій на борту, пілот аварійно посадив судно.

Згодом виявилося, що інформація про замінування була помилковою. На борту літака перебували 105 пасажирів та 6 членів екіпажу. Ніхто з них не постраждав унаслідок інциденту.

На роботу аеропорту це ніяк не повпливало

Для проведення розслідування літак було переміщено зі злітної смуги, однак аеропорт Ла-Коруньї продовжив роботу, попри значну кількість правоохоронців.

"Мінування" літака у "Борисполі"

Зауважимо, що влітку 2021 року на електронну пошту поліції Києва надійшов лист про закладену вибухівку на одному з літаків в аеропорту "Бориспіль". Тоді правоохоронці кілька годин перевіряли з кінологами та собаками всі повітряні судна. Зрештою, інформацію про мінування не підтвердилася.