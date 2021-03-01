В Іспанії пенсіонерка залишила офіціанту спадок у 1,5 мільйона євро

Іспанська пенсіонерка залишила офіціанту, з яким товаришувала, спадщину у розмірі 1,5 мільйона євро. Жінка змінила свій заповіт за кілька днів до переїзду в будинок для людей похилого віку.
Джерело:Atresmedia
Офіціант Хуліо щодня подавав 96-річній пенсіонерці сніданок у барі. За словами чоловіка, вони підтримували дружні стосунки.
Читайте також Пенсіонерка залишила сусідам у спадок понад 6 мільйонів євро: подробиці
Пенсіонерка віддала спадщину офіціанту
Лише за кілька днів до переїзду в будинок для людей похилого віку жінка вирішила змінити свій заповіт. У результаті 1,5 мільйона євро своїх заощаджень вона записала на офіціанта.
З рідних у пенсіонерки є племінниця, однак вони не спілкувалися.
Племінниця переконана, що офіціант скористався хворобою жінки, аби отримати гроші. Адже через 12 днів після зміни заповіту жінку визнали недієздатною.
Вона потрапила в будинок для людей похилого віку, де у результаті померла внаслідок нервового зриву,
– йдеться в повідомленні.
Наразі суд Вальядоліда розслідує, чи не було маніпуляцій під час зміни заповіту.Зверніть увагу! Раніше у США пенсіонер заповів усі свої гроші чотирилапому другу. 84-річний бізнесмен з Нешвілла Білл Дорріс віддав 5 мільйон доларів коллі Лулу.