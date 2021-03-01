В Іспанії пенсіонерка залишила офіціанту спадок у 1,5 мільйона євро

Іспанська пенсіонерка залишила офіціанту, з яким товаришувала, спадщину у розмірі 1,5 мільйона євро. Жінка змінила свій заповіт за кілька днів до переїзду в будинок для людей похилого віку.

Офіціант Хуліо щодня подавав 96-річній пенсіонерці сніданок у барі. За словами чоловіка, вони підтримували дружні стосунки.

Читайте також Пенсіонерка залишила сусідам у спадок понад 6 мільйонів євро: подробиці

Пенсіонерка віддала спадщину офіціанту

Лише за кілька днів до переїзду в будинок для людей похилого віку жінка вирішила змінити свій заповіт. У результаті 1,5 мільйона євро своїх заощаджень вона записала на офіціанта.

З рідних у пенсіонерки є племінниця, однак вони не спілкувалися.

Племінниця переконана, що офіціант скористався хворобою жінки, аби отримати гроші. Адже через 12 днів після зміни заповіту жінку визнали недієздатною.

Вона потрапила в будинок для людей похилого віку, де у результаті померла внаслідок нервового зриву,

– йдеться в повідомленні.

Наразі суд Вальядоліда розслідує, чи не було маніпуляцій під час зміни заповіту.