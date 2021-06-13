В Іспанії почалася масштабна акція проти помилування політиків Каталонії: відео

У Мадриді почалася багатотисячна акція проти помилування політиків-сепаратистів Каталонії. Їх засудили ще у 2017 році за участь в організації незаконного референдуму про незалежність регіону.

На мітингу зафіксували приблизно 25 тисяч людей. Акцію розпочали в центрі Мадрида на площі Колумба 13 червня.

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Люди вийшли на мітинг з національною символікою, іспанськими прапорами зокрема, та плакатами з відповідними гаслами. Вони вимагали відставки прем'єр-міністра Педро Санчеса, а також виступали проти помилування засуджених політиків-сепаратистів Каталонії.

Ми просимо не продавати національний суверенітет за жменьку голосів. Вільно і без гніву, за Іспанію, за Конституцію і за справедливість,

– сказав член Конгресу депутатів Іспанії Пабло Касадо під час звернення до лідерів Народної партії.

Протести в Мадриді: дивіться відео Cadena SER

На протест вийшло приблизно 25 тисяч людей: дивіться відео Cadena SER

Помилування політиків Каталонії: коротко