В Іспанії почалася масштабна акція проти помилування політиків Каталонії: відео

У Мадриді почалася багатотисячна акція проти помилування політиків-сепаратистів Каталонії. Їх засудили ще у 2017 році за участь в організації незаконного референдуму про незалежність регіону.
На мітингу зафіксували приблизно 25 тисяч людей. Акцію розпочали в центрі Мадрида на площі Колумба 13 червня.
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Люди вийшли на мітинг з національною символікою, іспанськими прапорами зокрема, та плакатами з відповідними гаслами. Вони вимагали відставки прем'єр-міністра Педро Санчеса, а також виступали проти помилування засуджених політиків-сепаратистів Каталонії.
Ми просимо не продавати національний суверенітет за жменьку голосів. Вільно і без гніву, за Іспанію, за Конституцію і за справедливість,
– сказав член Конгресу депутатів Іспанії Пабло Касадо під час звернення до лідерів Народної партії.
Протести в Мадриді: дивіться відео Cadena SER
На протест вийшло приблизно 25 тисяч людей: дивіться відео Cadena SER
Помилування політиків Каталонії: коротко
- У жовтні 2019 року Верховний суд Іспанії засудив до тюремного ув'язнення 9 каталонських політиків.
- Наприкінці травня 2021 Верховний суд Іспанії виступив проти помилування політиків Каталонії, яких засудили за участь в організації незаконного референдуму у 2017 році. Уряд Мадриду назвав референдум та його результати неконституційними.