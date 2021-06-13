В Іспанії почалася масштабна акція проти помилування політиків Каталонії: відео

13 червня 2021 , 16:53
Читать новость на русском

Джерело:

La Cadena SER

У Мадриді почалася багатотисячна акція проти помилування політиків-сепаратистів Каталонії. Їх засудили ще у 2017 році за участь в організації незаконного референдуму про незалежність регіону.

На мітингу зафіксували приблизно 25 тисяч людей. Акцію розпочали в центрі Мадрида на площі Колумба 13 червня.

До теми Жителі Венеції влаштували протест через повернення круїзних лайнерів після пандемії: фото

Люди вийшли на мітинг з національною символікою, іспанськими прапорами зокрема, та плакатами з відповідними гаслами. Вони вимагали відставки прем'єр-міністра Педро Санчеса, а також виступали проти помилування засуджених політиків-сепаратистів Каталонії.

Ми просимо не продавати національний суверенітет за жменьку голосів. Вільно і без гніву, за Іспанію, за Конституцію і за справедливість, 
– сказав член Конгресу депутатів Іспанії Пабло Касадо під час звернення до лідерів Народної партії.

Протести в Мадриді: дивіться відео Cadena SER

На протест вийшло приблизно 25 тисяч людей: дивіться відео Cadena SER

Помилування політиків Каталонії: коротко

  • У жовтні 2019 року Верховний суд Іспанії засудив до тюремного ув'язнення 9 каталонських політиків. 
  • Наприкінці травня 2021 Верховний суд Іспанії виступив проти помилування політиків Каталонії, яких засудили за участь в організації незаконного референдуму у 2017 році. Уряд Мадриду назвав референдум та його результати неконституційними.
Автор: Жанна Клименко