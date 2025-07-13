Напад на пенсіонера спричинив хвилю расистського насильства в Іспанії

В іспанському Торре-Пачеко спалахнули расистські заворушення після нападу на пенсіонера. Ультраправі закликають до насильства, а влада посилює безпеку.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на El Pais. В іспанському місті Торре-Пачеко вже другу ніч поспіль тривають расистські заворушення, які спалахнули після нападу на літнього чоловіка.

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Місто в Іспанії охопили антимігрантські протести та сутички

У місті з’явилися ультраправі активісти, які закликають до насильства проти мігрантів, а влада змушена посилювати заходи безпеки.

Напад на пенсіонера стався посеред тижня – його жорстоко побили невідомі просто на вулиці. Чоловік отримав травми, але вже перебуває вдома. Мотиви нападу ще з’ясовують, затримань у справі поки немає. Представниця уряду в регіоні Мурсія Маріола Гевара засудила спроби розпалювання ненависті та підтвердила, що до міста стягують додаткові сили Цивільної гвардії, щоб зупинити ескалацію.

За даними місцевої влади, близько третини мешканців Торре-Пачеко – це вихідці з інших країн, здебільшого мігранти, які працюють у сільському господарстві.

Після мирної акції пам’яті 11 липня, в якій взяли участь близько 500 людей, у місті розпочалися перші локальні сутички. Вже наступного вечора, 12 липня, на вулицях з’явилися ультраправі активісти з антимігрантськими гаслами.

Як повідомила Маріола Гевара, у нічних сутичках затримали одну людину, ще троє отримали легкі травми. Поліція сформувала кордон між протилежними групами, щоб не допустити більшого насильства.

Мер Торре-Пачеко засудив радикалізацію протестів і нагадав, що до міста приїхали активісти ззовні, які розпалюють ненависть. Він закликав мешканців не піддаватися провокаціям.

Тим часом ультраправі сили продовжують нагнітати ситуацію. У соцмережах ширяться антимігрантські заклики, особливо проти марокканців. До протестів долучилася і праворадикальна партія Vox: її регіональний лідер Хосе Анхель Антело виступив у місті з гаслом "Захисти себе від злочинності", звинувативши міграцію у зростанні насильства.

За словами влади, без додаткових заходів безпеки конфлікт може ще більше загостритися.