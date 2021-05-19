В Іспанії запустили програму реабілітації корупціонерів, які "не можуть припинити красти"

Корупція – це не проблема якоїсь однієї країни, а глобальне явище. Як зауважили в Іспанії, подолати корупцію можна буде легше, якщо допомагати корупціонерам реабілітуватися.

Саме тому в цій країні на Піренейському півострові запустили спеціальну програму для чиновників, засуджених за корупцію. Для чиновників, "неспроможних самостійно припинити красти".

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Реабілітація корупціонерів в Іспанії: що це за програма і навіщо вона потрібна

Як зауважили у New York Times, в іспанських ЗМІ дуже часто можна прочитати заголовки про пійманих або засуджених корупціонерів. Тож не дивно, що в цій країні вирішили запустити програму реабілітації для таких людей.

Програма експериментальна, розрахована на 11 місяців (32 сеанси групової терапії під наглядом психіатрів), і цілком добровільна.

Взяти в ній участь можуть в'язні, засуджені за корупційні злочини, причому безпосередньо у тюрмі.

Творці програми переконані, що завдяки їй можна буде "повернути" колишніх посадовців-корупціонерів назад у суспільство. Завдяки, мовляв, терапії у них відновлять цінності та розвинуть здібності – потрібні для нормального життя.

Психологи зауважили, що корупціонери часто виправдовують свої вчинки тим, що, мовляв, на злочин вони пішли не заради себе, а щоб допомогти комусь. Ще частіше страждають вони на егоцентризм та нарцисизм.

Усе це свідчить, що такі люди – "не монстри", а просто особистості з порушеною системою цінностей. І фахівці ці проблеми зможуть виправити (якщо, звісно, самі засуджені цього прагнутимуть).

Програму вже популяризують відомі в Іспанії люди – наприклад, зять короля Іспанії, гандболіст та дворазовий призер Олімпійських ігор Іньякі Урдангарін (засуджений за привласнення кількох мільйонів євро з громадських фондів).

– ні, не скорочення строку ув'язнення, але врахування "спроби перевиховання" під час розгляду ймовірності умовно-дострокового звільнення злочинця.

Програма реабілітації корупціонерів вже запущена – у березні 2021 – у 9 іспанських в'язницях. Коли можна буде проаналізувати її успіхи та зробити висновки – наразі невідомо.

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Іспанія, до слова, у 2020 році – за даними Transparency International – розташовувалася на 32 місці серед 180 країн за рівнем поширення корупції.