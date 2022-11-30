Іспанські пристрасті: футболісти збірної Іспанії звабили юну принцесу і доньку головного тренера

Принцеса Іспанії Леонор серйозно зацікавилась молодим гравцем Гаві. Луїс Енріке ж розповів, які наслідки чекають Ферана Торреса, який зустрічається з його донькою.

Чемпіонат світу-2022 у Катарі в самому розпалі. Іспанці не тільки феєрять на футбольному полі, але не забувать і про романтику.

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Юна принцеса та зірковий Гаві

Новоспечений рекордсмен збірної Іспанії Гаві не на жарт зацікавив спадкоємицю іспанського трону Леонор. Юна принцесса носить до школи щоденник, який заклеєнний фотографіями молодого гравця Барселони. Батько Леонор, Король Іспанії Філіп VI підтримує "Фурію Роха" в Катарі. Король завітав у роздягальну іспанців після перемоги над Коста-Рикою (7:0) та попросив у Гаві підписати футболку невеликого розміру. Скоріш за все, та належить 17-річній Леонор.

Енріке ще не хоче бути дідусем

Головний тренер збірної Іспанії Луїз Енріке пригрозив своєму підопічному Ферану Торресу, який зустрічається з його донькою. Під час традиційного стріму коуча запитали, як він відреагує, якщо Торрес святкуючи гол продемонструє жест з соскою, натякаючи на вагітність доньки тренера. Енріке дідусем ще не збирається бути:

"Якщо він робить жест із соскою, я міняю його в ту ж мить, відправляю на трибуни і він більше ніколи не вийде на поле. Зі мною краще не жартувати", – сказав тренер.

раніше Енріке сказав, що вважає секс перед матчами нормальним явищем. Якщо гравці це роблять, то це тому, що це має хороший ефект.