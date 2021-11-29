Іспанський острів затоплює лава: вулкан на Канарах загрожує новими руйнуваннями

Із 19 вересня на острові Ла-Пальма, що входить до групи Канарських островів у Атлантичному океані, триває виверження вулкана. 28 листопада стало відомо, що територію затоплює нова хвиля лави.

За інформацією місцевої влади, острів переповнений новими вулканічними жерлами. Унаслідок виверження, потоки лави можуть суттєво збільшити масштаби руйнування.

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Мовиться про чергове знищення земель, доріг та будинків у іспанській провінції Санта-Крус-де-Тенерифе. Такої руйнації не уникнути, оскільки швидкість руху лави з нових отворів сягала 6 метрів за хвилину.

Потоки лави можуть суттєво збільшити масштаби руйнування: дивіться відео з твітера LaPalmaErupcion

Лава на Канарах знищила інфраструктуру

Загалом від початку виверження, за майже 3 тижні, дослідники нарахували 11 різних потоків лави. Розплавлена порода охопила понад 1 100 гектарів землі з будинками, об'єктами інфраструктури, лініями електропередач та зрошувальними трубами.

Розплавлена порода зруйнувала все на 1 100 гектарах: дивіться відео з твітера LaPalmaErupcion

Один із нових потоків лави всередині листопада затопив цвинтар на острові Ла-Пальма та "перепоховав" останки понад 3 тисяч людей. На щастя, нових жертв стихії не було.

Нові потоки лави покрили Ла-Пальму: дивіться відео з твітера LaPalmaErupcion



Водночас територія зазнала упродовж однієї ночі 80 землетрусів з магнітудою до 3,6. Частину з них відчули місцеві мешканці.

Наслідки, спричинені потоками лави на Канарах / Фото з твітера LaPalmaErupcion

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