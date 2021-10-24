Іспанцям повернуть усі "карантинні" штрафи

В Іспанії громадянам повернуть усі витрачені гроші за штрафи, які вони сплачування через порушення карантину. Загалом такі покарання від поліції отримали 1,1 мільйона людей.

Мовиться про штрафи під час майже тримісячного надзвичайного стану, який оголосили в Іспанії у 2020 році. Про це повідомили у міністерстві територіальних справ країни.

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За період з 14 березня до 21 червня правоохоронці зафіксували більше мільйона випадків порушення наказу щодо перебування вдома. Водночас у поліції зазначили, що не усі штрафи сплатили вчасно.

Чому іспанцям повернуть гроші за штрафи

На початку 2021 року Вищий суд Іспанії оголосив рішення про надзвичайний стан неконституційним. Тоді громадяни масово мали залишатись вдома. У звичайному режимі дозволили працювати лише найважливішим професіям.

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Вдруге надзвичайний стан влада країни запровадила з жовтня 2020 року. Він діяв аж до травня 2021 року.