У Росії заявили, що погодяться на "замороження" бойових дій проти України. Однак, як зазвичай, вони мають умову.

З відповідною заявою виступив заступник глави МЗС Росії Михайло Галузін.

Які умови висунула Росія?

Михайло Галузін заявив, що Москва нібито не погодиться на припинення бойових дій без усунення так званих першопричин української кризи.

Як неодноразово говорив президент Росії Володимир Путін, без усунення першопричин цієї кризи жодне "замороження" неможливе,

– заявив російський дипломат.

Водночас Галузін не уточнив, які саме умови Москва вважає необхідними для такого сценарію.

Крім того, він також розкритикував удари Сил оборони України по російській території, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Сподіваємося, на це буде адекватна реакція світової спільноти, зокрема з боку США та країн Європи, які мають вплив на київський режим,

– сказав Галузін.

Окремо він заявив, що Москва нібито бачить суперечність між прагненням США до миру та продовженням підтримки України. Російський представник поскаржився на допомогу Києву.

"Про себе говорять постачання американського озброєння київському режиму, що тривають, надання розвідувальних даних та інше сприяння, що не узгоджується з прагненням до миру", – заявив Галузін.

Водночас Москва неодноразово намагалася представити західну військову підтримку України як причину продовження війни, хоча саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року.

Нагадаємо, нещодавно у Росії заявили про нібито готовність до переговорів з Україною, однак одразу висунули умову для початку такого процесу. За словами Галузіна, Москва нібито готова обговорювати завершення війни за умови "зрілого підходу" з боку західних країн.

Водночас російський посадовець не пояснив, що саме Кремль вкладає у це формулювання та яких конкретних кроків очікує від Заходу. Москва й раніше заявляла про готовність до переговорів, паралельно висуваючи вимоги, які фактично покладають відповідальність за продовження війни на Україну та її партнерів.