Істерика Пригожина через снаряди: в ISW назвали ключову деталь

Євген Пригожин влаштовує регулярні істерики через снаряди, яких начебто не вистачає вагнерівцям. При цьому у Міноборони заявили, що кількість ворожих обстрілів, зокрема, на Бахмутському напрямку збільшилася.

Раніше в ISW заявили, що Пригожин втратив свою підтримку у Кремлі. Зокрема, не останню роль зіграло те, що він назвав Путіна "дідусем-мудаком".

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В ISW проаналізували "снарядові" запити Пригожина. Щоб задовольнити "кухаря Путіна", Росії потрібно виготовляти понад 29 мільйонів снарядів. Це – у 13 разів більше, ніж виготовляє країна-терористка.

Росія воює інформацією

Доки Пригожин істерично волає про начебто дефіцит боєприпасів, російські обстріли на Бахмутському та Лиманському напрямках стають ще інтенсивнішими. Про це розповіла Ганна Маляр – заступниця міністра оборони.

Будь-яка інформація військового характеру під час війни – це зброя. Нею воюють, а не інформують. Тож, ворог просто вводить нас в оману у своїх військових цілях,

– заявила Маляр.

Російські загарбники спілкуються між собою телефоном. Тим часом повідомлення у соцмережах – це зброя, якою намагаються воювати російські окупанти.

Водночас одне залишається фактом: російські окупанти зазнають колосальних втрат. Ворогу не вдається та не вдасться реалізувати жодної зі своїх цілей.