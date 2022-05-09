Історичний день: що дасть Україні ленд-ліз

9 травня о 21:45 за Києвом президент США Байден підпише закон про Ленд-ліз! Цей день стане визначальним в історії, він остаточно змінить хід війни.

Закон про ленд-ліз визначає, що протягом звітних 2022 та 2023 років "Президент може уповноважити Уряд Сполучених Штатів позичити чи передати в оренду оборонне озброєння уряду України або урядам країн Східної Європи, які постраждали від вторгнення Російської Федерації в Україну".

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Україна не одна

Цікаво, що під час дебатів у Конгресі було дуже багато паралелей із Другою Світовою. Бо у 1940 Черчилль сказав: "Сполучене Королівство битиметься проти Німеччини, якщо потрібно – роками, якщо потрібно – наодинці!".

США тоді стали на захист Лондону, як і Радянського Союзу. І допомогли, за нинішніми цінами, на 690 мільярдів доларів.

Тому і зараз – США дають нам чіткий сигнал: Україна не одна! Ми маємо союзників, з силами яких Росія не зможе тягатись.

"Поки воно потрібно"

Ленд-ліз дозволить владі Америки "позичити" нам необхідну зброю і не тільки. Тож ми зможемо користуватись озброєнням "поки воно потрібно, і поки не зламається".

Оплата за таку оренду символічна. І то вже після війни обговорювати будуть.

До прикладу: Сполучене Королівство у 1940-х отримало допомоги на 31 мільярд, а повернуло 1 мільярд (у цінах 1940-х), і то – виплачували 50 років. Останній платіж був здійснений у 2006 році. Надавши допомогу СРСР на 11 мільярдів доларів, США попросили після війни 1,3 мільярда оплати. У відповідь, СРСР погодився тільки на 170 мільйонів доларів.

Тож зараз вся американська військова промисловість почне працювати для України! Для нас. Зараз фактично безкоштовно, потім розберемось. Після перемоги, яку ми точну здобудемо з такими союзниками!