Історія британської корони є нескінченним ланцюгом криз, – Мацарський

Королівська родина Великої Британії опинилася у центрі скандалу. Після їхніх одкровень в ефірі американського телебачення, журналісти і оглядачі взялися міркувати про кризу британської монархії і її неминучий крах.

Англійська монархія пережила революцію, страту короля і вигнання його спадкоємця. Це була криза із криз – з громадянськими війнами, сплеском сепаратизму і міжрелігійної різанини. Про це у своєму блозі "Большой мир" розповів Юрій Мацарський.

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"Насправді, вся історія британської корони – це нескінченна низка криз, часто, гостріших і небезпечніших, ніж одкровення скривджених принців", – зазначив журналіст.

Монархи тільки воювали

За його словами, починаючи з доби Середньовіччя англійські, а потім британські монархи, тільки і займалися тим, що воювали:

один з одним;

з норманами;

з французами;

з сарацинами;

з німцями.

Монархія відродилася і взялась за старе

Вони, як зауважив Мацарський, втрачали і набували території, спустошували підданих і дратували духовенство, потрапляли в полон до противників, а також – провокували церковні розколи і цивільні заколоти.

Водночас вони знаходили час і на інтриги, і на загули, і на надмірно бурхливе особисте життя і навіть, часом, на державні справи,

– зазначив журналіст.

"Монархія відродилася, обтрусилася і знову взялася за старе – за сварки з сусідами, інтриги. Британські правителі взагалі завжди проявляли неабияку гнучкість у справі збереження монархії як інституту", – сказав блогер.

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