Дівчина врятувала життя коханому після удару FPV-дрона: неймовірна історія двох операторів БпЛА

Оператори безпілотних систем 41-ї окремої механізованої бригади "Сирена" та "Ріко" познайомилися на службі. Дівчина врятувала своєму коханому життя.

Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко зауважила, що "Ріко" був серйозно поранений під час російського обстрілу. Це сталося 13 січня.

Як "Сирена" врятувала життя "Ріко"?

Командир екіпажу БпЛА 41 ОМБр "Ріко" розповів, що познайомився зі своєю дівчиною у 2023 році на Харківщині. Вона була пілотом. Його це вразило, тому що він раніше не бачив, щоб жінки були на бойових посадах. За його словами, тоді він закохався. Вони працювали разом, однак їх розділили. Вже через рік вони знову зустрілися.

"Ріко" поранили 13 січня, коли вони їхали на ротацію поміняти бойових побратимів. У їхню бойову машину влетів FPV. Це був світанок. Вони перебували за 1,5 – 2 кілометри від ворога, який обстрілював усі машини.

Водій затиснув педаль, продовжив рух по мінному полю. "Ріко" відкрив двері зі свого боку, викинувся з машини. На жаль, з мого боку двері заклинило після удару. Тому я побачила, що з його сторони двері хитаються, і взяла свій автомат, перелізла і вивалися з машини посеред поля. З масивною кровотечею та пораненням він біг до мене, я бігла до нього. Так ми зустрілися посеред поля і бігли в укриття,

– пригадала операторка БпЛА 41 ОМБр "Сирена".

За словами "Ріко", він не розумів, що поранений, та біг полем. Однак спіткнувся на сходинках та впав. Дівчина побачила, що у нього поранення правої гомілки та почала дуже швидко діяти, наклала турнікет. Це врятувало життя бійцю.

Через пів години на допомогу прийшли хлопці із сусіднього бліндажа. 300 метрів вони повзли з пораненим до їхнього бліндажа. У цей час пролітав російський FPV, тому довелося й ховатися.

Ми врятували йому ногу, відігріли його. Очікування – це дуже складно. Тому що у мене було осколкове поранення обличчя. У двох очах були осколки. Була контузія, вже друга. Ми чекали на евакуацію 12 годин, бо до нас не могли приїхати. Була дуже велика загроза ворожих БпЛА,

– сказала "Сирена".

Коли приїхала евакуаційна машина, за 10 метрів від неї прилетів ще один дрон. Але машина була на ходу, тому вдалося вибратися завдяки водіям. У "Ріко" було дві операції, але осколки залишилися. Зараз закохані продовжують службу та роблять усе, щоб здолати вороже військо.

