Знаєш, що він робить і це страшно, – дружина ветерана про найважче в стосунках з військовим

Бути партнером військовослужбовця – важко, адже є дуже багато викликів, до яких не кожен готовий. Дружина ветерана Тетяна Гекалюк не мала в сім'ї нікого з військових, а потім зустріла на своєму життєвому шляху українського захисника, якого покохала.

Коли Тетяна почала зустрічатися з Артемом Гекалюком, то не розраховувала на щось серйозне: шлюб та народження дитини. Про це вона поділилась з 24 Каналом, зазначивши, що просто зав'язалися теплі стосунки без думок про майбутнє.

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Що стає частою причиною для розриву відносин?

Тетяна Гекалюк – лікарка, вона розповіла, що в момент знайомства з Артемом не усвідомлювала, на що йде, бо на той час не було повномасштабної війни. Її коханий у той період поїхав у зону АТО, що тоді їй не здавалось чимось страшним.

"Загалом, коли він був там в навчальних частинах, то нічого страшного і не було. Це коли він вже потрапив у сектор, в зону АТО та ООС, там вже були нюанси. Але в принципі теж не настільки ризиковано, ніж коли почалась повномасштабна війна", – пригадує Тетяна Гекалюк.

Щодо викликів, Тетяна зауважила, що їх можна поділити на "до" та "після" початку повномасштабної війни. Єдине, що об'єднує ці 2 періоди – це відстань. Відносини на відстані, ще й з ризиком, з її слів, це важко для обох.

Я думаю, що якщо є справжні почуття і люди дійсно одне одному підходять, то це все можна пережити. Але якщо це дійсно почуття, бо я бачу дуже багато пар, які розвалюються через відстань, через цей постійний страх,

– розповіла Тетяна Гекалюк.

Жінка поділилась, що партнер військовослужбовця відчуває самотність, бо бачить навколо себе пари, які разом постійно.

"У нас був період, що ми не бачились більше, ніж пів року, і це довго. Це важко, коли молоді люди так довго не бачаться, з'являються різні страхи, особливо коли він – військовий в активній війні", – зазначила Тетяна Гекалюк.

Проблеми, які виникають під час комунікації з оточуючими

Дружина ветерана поділилася, що хотіла б більше розуміння від суспільства. Адже люди часто-густо ставлять некоректні запитання, завдаючи таким чином біль.

Важко, бо ти починаєш створювати свою бульбашку людей, які тобі не дошкуляють, не ставлять дурних запитань типу: "Що там твій каже, коли війна закінчиться?", "Я б свого не відпустила", "Мій не створений для війни". Бо це говорить кожен другий, це говорять і рідні, і друзі, і близькі,

– розповіла Тетяна Гекалюк.

Таке явище жінка назвала великом мінусом і складністю, оскільки відсутня нормальна комунікація з зовнішнім світом, а знайти собі подругу, яка б теж була у стосунках з військовослужбовцем – не найкращий варіант, бо вона має свій досвід і невідомо, як його проживає.

"Якщо, наприклад, її партнер перебуває на відстані від передової й робить щось не таке ризиковане, як твій партнер, то ти починаєш злитися. Хоча ти не маєш права на неї злитися, але злишся, бо в тебе немає з чоловіком зв'язку по 5 днів, ти знаєш, куди він виходить, що він робить, і це страшно", – поділилася Тетяна Гекалюк.

Однак, як підсумувала дружина ветерана, якщо у парі є справжні почуття, то всі труднощі й виклики можна подолати.