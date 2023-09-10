Відповідь Румунії на падіння дрона виявилася кепською: чи були інші варіанти

Історія з падінням уламків дронів в Румунії завершилася кепсько. Тобто нічим – політичними заявами. Відсутність реакції викликає у багатьох всю гаму почуттів – від нерозуміння до обурення.

Де межа для реакції НАТО?

Альянс продовжує вдавати, що формально він не має конфлікту з Росією, хоча всі його члени нам допомагають.

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За час війни вдалося зсунути багато "червоних ліній", і цей процес продовжується. Однак головна червона лінія залишається нерухомою, "сакральною", і навколо цього існує консенсус. Поки що.

Альянс буде пускати в дію статтю 5 про взаємний захист тільки у випадку цілеспрямованої атаки на його територію. Це має свою логіку. Уявіть собі, що ми завдали ударів по якомусь російському об'єкту в Сибіру й уламок дрона впав на території Китаю. Очевидно, що Китай не буде оголошувати нам за це війну, хоча розмова буде непростою.

Однак у випадку НАТО падіння уламків дронів це результат системної російської агресії. Ми не наївні й не розраховуємо, що Альянс задіє положення про колективну військову відповідь. Відсутність жодної відповіді – заяви та декларації, звісно, не рахуються – робить Альянс слабшим.

Ба більше, виникає вакуум відповідальності, інакше де межа, коли НАТО має реагувати? Це продовження, хоч і на зовсім інший кшталт, дискусії про сірі зони безпеки, бо тут якраз така зона виникає.

Є безліч варіантів реагування

Чи міг би Альянс притомно реагувати? Звісно, що міг би. Наприклад, румуни могли б запитати консультації відповідно до статті 4 Договору про НАТО. Вона говорить, що кожен член Альянсу може зробити це у випадку, якщо відчуває загрозу своїй безпеці. Нас могли б на них запросити – у формі засідання новоствореної Ради Україна – НАТО.

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Є і безліч інших варіантів реагування, однак Альянсу заважає відсутність розуміння: а що означає не мати навіть опосередкованого конфлікту з Росією як ядерною державою. Це заважає НАТО надати нам гарантії безпеки під час війни, а факт запрошення до НАТО саме так і тлумачиться.

Це заважає Альянсу надати адекватну, я вже не кажу потужну, відповідь на порушення повітряного простору НАТО. Адже це саме порушення – неважливо, чи є воно побічним результатом атаки на нас чи ні.

У Росії розуміють і поважають тільки силу, і таку силу НАТО має показувати відповідально. Інакше Владімір Путін, який зневажає Захід, знову почне підіймати ставки.