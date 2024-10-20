Справжні герої: як 9 морпіхів попали в оточення на Курщині, викликали на себе артилерію і вижили

У Курській області 9 морпіхів зайняли позицію для прикриття евакуації поранених захисників. Однак їх оточили російські загарбники.

Українські морпіхи не здалися в полон, а викликали прямо на себе всю артилерію. Наші воїни вижили, ба більше, коли відходили, підібрали інших поранених захисників. Історію справжніх героїв розповіли у 36 окремій бригаді морської піхоти.

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Правдива історія справжніх героїв

9 бійців з 36 бригади морської піхоти зайняли позицію для прикриття евакуації поранених українських захисників з Любимівки Курської області. Однак їх оточили десятки російських загарбників.

Вони вирішили змусити їх заплатити за них чималу ціну і викликали всю артилерію, що була поряд, прямо на себе на свою позицію, щоби дати їм прикурити наостанок та не здаватися в полон,

– розповіли в 36 бригаді.

Наголосили, що в хід пішло все, – і касетні боєприпаси, і фугасні, і повітряні розриви. У штабі всі були засмучені "загибеллю" хоробрих морпіхів, адже їхня будівля отримала пряме влучання й загорілася.

Але як же ми зраділи й здивувалися, коли ввечері після бою побачили одного хлопця, а потім ще 8 інших. Всі були живі. Коли вони відходили з цього району, то по дорозі підібрали інших поранених бійців. Справжні герої!!!

– констатували в 36 бригаді.

Підкреслили, це правдива історія про хоробрість і справжній героїзм, що нагадує такі фільми, як "Лють" або "Врятувати рядового Райана". Однак це була реальність.

Історія справжніх Героїв: дивіться відео (обережно, ненормативна лексика, 18+)