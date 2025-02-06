Неочікуваний поворот в історії з авіакатастрофою в Казахстані

В азербайджанських медіа блискавично "несеться" новина про те, що Баку дипломатичними каналами повідомив Росії про припинення діяльності агентства "Росспівробітництво" на території Азербайджану.

Нові дані про авіакатастрофу

Наразі чекаємо реакції російської сторони. Про це заявив Олексій Копитько, інформує 24 Канал.

Актуально Ні обіцянок, ні пробачень: чому Алієв не пробачив Путіна і що це означає для України

Та навіть не ця новина (якщо вона підтвердиться) – головна. Підтвердиться вона швидко: "Російський дім" у Баку оприлюднив план заходів на лютий. Почнуть скасовувати – все буде ясно, навіть якщо Москва відмовчуватиметься.

Паралельно в мережі почали "раптово" обговорювати важливіший момент: а все-таки, чому 25 грудня літак із президентом Азербайджану на борту, що прямував до Санкт-Петербурга, розвернувся назад до Баку?

Версія, яка домінувала із самого початку – через повідомлення про падіння цивільного літака, який збили росіяни. Але на тлі появи звіту про причини катастрофи рейсу компанії AZAL дозовано почала виникати інша версія: справжньою причиною розвороту могли стати проблеми з роботою GPS.

Тут критично важливий таймінг. Якщо розвернулися через проблеми з GPS, то рішення схвалили до повідомлення про аварію в Актау, чи після?

У зв'язку з цим весь сюжет може мати зовсім інший вигляд. Баку має право вимагати вибачень від Москви не лише через вбивство десятків людей, але й через загрозу життю президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Росія показала, що чекає на всіх, хто зібрався з нею дружити

Алієв весь цей час діяв дуже коректно. Росіянам багаторазово давали змогу зберегти обличчя. Натомість Владімір Путін почав петляти й принижувати азербайджанського лідера. А кремлівські посіпаки влаштували вакханалію в інформаційному просторі, що збоку виглядає просто дико. Вони ж відверто глумилися над жертвами.

До теми Літак в Актау збила Росія: Казахстан навів докази

Не Баку (хоча були всі підстави), а Москва вивела медійний конфлікт на офіційний рівень. Примаков-онук почав істерити, втягнув МЗС Росії і де-факто підставив усіх. Якщо "Росспівробітництво" таки виставлять з Азербайджану, буде справедливо, якщо слідом виставлять Примакова-онука з "Росспівробітництва". Бо він створив умови для ланцюгової реакції з випилювання "Російських домів" навіть у лояльних до Росії країнах. Примаков-дід просто відшмагав би Примакова-онука за таке мистецтво…

Отож це ще один сигнал усім, хто хоче дружити з нинішньою Росією, – ви намагаєтеся дружити з людожером, який збожеволів. Якщо Москва вас не боїться, як Китай чи США, то ви жертва. Це виключно питання часу, коли Кремль на вас зазіхне.

Без видалення людожерів та ліквідації ланцюжка їх відтворення – нічого не буде.