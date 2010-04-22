Допомога ветеранам і цифровізація: як Kharkiv IT Cluster співпрацює з донорами та державою

У часи повномасштабного вторгнення Україна продовжує зміцнювати свої позиції як технологічний лідер у Центрально-Східній Європі. Торік Kharkiv IT Cluster разом із двома іншими українськими кластерними організаціями отримав престижний знак якості European Cluster Excellence Initiative Bronze Label – відзнаку за високий рівень управління кластерними структурами. Це визнання було вручене в рамках ініціативи EU4Digital, яка підтримує цифрову трансформацію та розвиток інноваційних екосистем у країнах Східного партнерства. Нагорода свідчить про ефективну роботу кластерів, їхній високий рівень взаємодії та відповідність європейським стандартам, а також підкреслює їхній потенціал для подальшого зростання.

Переможців оголосили на EU4Digital ICT Innovation Forum, який відбувся 9 жовтня 2024 року в Молдові. Подія зібрала головних представників інноваційної екосистеми регіону – урядовців, кластерні організації, міжнародних донорів та експертів галузі. Головна увага була зосереджена на посиленні ролі кластерів у сфері цифрових інновацій, обговоренні викликів та визначенні стратегічних напрямів їхнього подальшого розвитку.

У сучасних умовах міжнародна підтримка та ефективна взаємодія з державними інституціями є головними факторами розвитку ІТ-сектору в Україні. Kharkiv IT Cluster активно працює над залученням грантового фінансування, розширенням партнерств і зміцненням екосистеми, що підтримує технологічний бізнес навіть у часи криз.

Проте грантові програми, особливо європейські, часто супроводжуються складною бюрократичною процедурою та довгими термінами погодження. Водночас локальні ініціативи потребують швидкого реагування та високої гнучкості.

24 Канал поговорив із виконавчою директоркою Kharkiv IT Cluster Ольгою Шаповал про досвід у взаємодії з донорами, урядовими структурами та бізнес-спільнотою, а також про досягнення, що допомагають розширювати можливості для ІТ-компаній та талантів України.

Kharkiv IT Cluster / Фото Василя Голосного для 24 Каналу

Співпраця із державою та виклики

Розкажіть, будь ласка, перед якими труднощами поставав кластер у донорських питаннях та напрямку грантів та як їх вирішували? Чи є співпраця із державою в цьому напрямку?

Ми щиро вдячні міжнародним донорам (USAID, GIZ, ПРООН, Європейська Комісія та іншим) за довіру, яка дозволяє нам масштабувати ініціативи й досягати відчутних результатів для розвитку технологічного бізнесу в Україні. Важливо пам'ятати, що ці кошти – це внески платників податків інших країн, тому ми відчуваємо особливу відповідальність за прозорість та ефективність їхнього використання.

При цьому Kharkiv IT Cluster від самого початку не будував свої проєкти виключно на грантових коштах, адже членські та партнерські внески завжди були надійним фундаментом для запуску й реалізації багатьох освітніх та бізнес-ініціатив. Такий баланс дає нам необхідну гнучкість у прийнятті рішень і сталість у будь-яких умовах.

Kharkiv IT Cluster / Фото Василя Голосного для 24 Каналу

Однак робота з грантовими програмами, особливо європейськими, часто супроводжується тривалими процедурами узгодження, а в деяких локальних фондах – надто короткими термінами на підготовку та реалізацію проєктів. Нам вдалося подолати ці виклики шляхом створення проєктно-грантового офісу та налагодження прозорого менеджменту. Це допомогло закріпити нашу репутацію як надійного партнера й сприяло розвитку всієї ІТ-екосистеми.

Ми не отримуємо прямих коштів із державного бюджету, але активно залучаємо Мінцифри, МОН, Мінветеранів, Міноборони, Мінекономіки та місцеві органи влади як стейкхолдерів й експертів у наших ініціативах. Така співпраця допомагає розвивати сприятливе середовище для ІТ-бізнесу, покращувати освітні програми, а також підтримувати ветеранів і регіони, які найбільше постраждали внаслідок війни. Це ще раз доводить, що навіть без бюджетного фінансування держава може бути надійним партнером у стратегічних напрямах.

Kharkiv IT Cluster / Фото Василя Голосного для 24 Каналу

Які основні виклики та перешкоди зараз стоять перед кластером у питаннях грантів? Які позитивні досягнення?

Головний виклик при роботі з європейськими програмами полягає в довгому циклі погодження (до року – від оголошення конкурсу до старту), тоді як у локальних представництвах міжнародних фондів терміни подання та реалізації проєктів можуть бути надто короткими (від кількох місяців до року). Це вимагає від нас чіткого планування, ефективного проєктного менеджменту та здатності швидко адаптуватися.

Однак саме грантові кошти в поєднанні з членськими внесками та експертизою ГС "Харківський ІТ Кластер" дали змогу:

масштабувати освітній напрям : за 10 років роботи реалізовано понад 40 освітніх ініціатив, а мережа партнерств охоплює 213 освітніх установ;

: за 10 років роботи реалізовано понад 40 освітніх ініціатив, а мережа партнерств охоплює 213 освітніх установ; підтримати бізнес у кризових умовах : проєкт IT Cluster in the Cloud (USAID) допоміг 300+ ІТ-компаніям утримати команди та зберегти експортну діяльність під час війни;

: проєкт (USAID) допоміг 300+ ІТ-компаніям утримати команди та зберегти експортну діяльність під час війни; розширити міжнародну співпрацю : завдяки статусу контактної точки Enterprise Europe Network , сервісу Ukraine-Ready4EU , а також координації європейського проєкту ITBridge учасники отримують нові ринки збуту, інвестиції та партнерів у всьому світі;

: завдяки статусу контактної точки , сервісу , а також координації європейського проєкту учасники отримують нові ринки збуту, інвестиції та партнерів у всьому світі; сприяти залученню фондів від Європейської Комісії: ґрунтовний досвід у грантовому менеджменті й хороша репутація посилюють шанси на успішну участь у європейських конкурсах із великим бюджетом.

Kharkiv IT Cluster / Фото Василя Голосного для 24 Каналу

Такі досягнення демонструють, що ми не просто залучаємо додаткові ресурси, а й гарантуємо тривалий ефект: розвиваємо ІТ-сектор, підтримуємо інновації в малому й середньому бізнесі та сприяємо вирішенню суспільно важливих завдань.

Взаємодія з учасниками

Як кластер допомагає своїм учасникам – в яких напрямках та в яких фахівцях у них виникає потреба?

Kharkiv IT Cluster розвиває цілісну екосистему, де компанії отримують доступ до різнопланових сервісів і проєктів, які допомагають їм рости та розширювати діяльність.

Серед основних напрямів діяльності такі:

розвиток бізнесу та експортного потенціалу : участь у програмах EEN (Enterprise Europe Network) , Ukraine-Ready4EU , ITBridge та співпраця з європейськими ІТ-кластерами (наприклад Transilvania IT Cluster, Digital Cluster of Catalonia) відкривають шлях до нових ринків збуту й партнерств.

: участь у програмах , , та співпраця з європейськими ІТ-кластерами (наприклад Transilvania IT Cluster, Digital Cluster of Catalonia) відкривають шлях до нових ринків збуту й партнерств. освіта та підготовка талантів : завдяки розвиненій мережі освітніх партнерств — 213 освітніх партнерів – ми підвищуємо якість освітніх програм, надаємо компаніям прямий доступ до університетів, активно залучаємо таланти до ІТ-галузі та системно покращуємо якість технологічної освіти.

: завдяки розвиненій мережі освітніх партнерств — 213 освітніх партнерів – ми підвищуємо якість освітніх програм, надаємо компаніям прямий доступ до університетів, активно залучаємо таланти до ІТ-галузі та системно покращуємо якість технологічної освіти. юридична підтримка та адвокація : консультуємо щодо всіх питань ведення ІТ-бізнесу в Україні та за кордоном, податкових питань, бронювання, відряджень, а також взаємодіємо з органами влади, у співпраці з іншими асоціаціями та кластерами задля покращення умов ведення бізнесу.

: консультуємо щодо всіх питань ведення ІТ-бізнесу в Україні та за кордоном, податкових питань, бронювання, відряджень, а також взаємодіємо з органами влади, у співпраці з іншими асоціаціями та кластерами задля покращення умов ведення бізнесу. нетворкінг і професійні клуби : 11 внутрішніх професійних клубів Kharkiv IT Cluster дозволяють фахівцям ділитися досвідом, обговорювати спільні виклики й генерувати нові ідеї.

: 11 внутрішніх професійних клубів Kharkiv IT Cluster дозволяють фахівцям ділитися досвідом, обговорювати спільні виклики й генерувати нові ідеї. соціальні ініціативи: благодійний фонд IT4Life забезпечує прозорі механізми допомоги ветеранам, внутрішньо переміщеним особам і відновленню постраждалих регіонів.

Kharkiv IT Cluster / Фото Василя Голосного для 24 Каналу

Останнім часом зростає потреба у спеціалістах для hardware-напряму: фахівцях із сенсорного ф'южна, автономних систем, БПЛА та робототехніки. Затребувані інженери, що вміють поєднувати машинне навчання, обробку даних у реальному часі й математичне моделювання. Саме тому ми розробляємо нові освітні програми та залучаємо компанії до спільних заходів, аби сформувати достатній кадровий резерв.

Чи забезпечена потреба кластера у цифрових інструментах? Чи є доступ до потрібних інструментів, як-от платні версії ШІ, програмного забезпечення? Чи є програми, в яких бере участь кластер для покриття фінансування чи отримання доступу до інструментів?

Ми цінуємо партнерів, які вже надають нам пільгові чи безкоштовні рішення (наприклад від Canva, Noty.Ai, Zoom), проте залишаються сфери, де бракує спеціалізованого ПЗ або платних платформ штучного інтелекту. В умовах повномасштабної війни в Україні державний бюджет не може покрити ці витрати, тому ми постійно шукаємо альтернативи в межах грантів та ініціатив на кшталт Eastern Ukraine EDIH, щоб розширити доступ до більш складних цифрових рішень.

Таким чином, ми допомагаємо учасникам зберігати конкурентоспроможність на глобальному ринку, а донорам показуємо, що їхня підтримка використовується для зміцнення всієї ІТ-екосистеми та формування сталих механізмів цифровізації, які корисні й для бізнесу, і для суспільства.

Kharkiv IT Cluster / Фото Василя Голосного для 24 Каналу

Які результати опрацювання звіту EU4Digital

Поділіться, будь ласка, чи став актуальним та корисним для кластера звіт EU4Digital щодо картографування кластерів Східного партнерства, аналізу та рекомендацій щодо підтримки?

Звіт EU4Digital рекомендує дієві підходи до розвитку кластерів і взаємодії з державними інституціями, що виявилося особливо цінним для нашої діяльності.

Завдяки цьому звіту ми врахували:

найкращі європейські практики , які підказують, як посилити конкурентоспроможність Kharkiv IT Cluster та його учасників;

, які підказують, як посилити конкурентоспроможність Kharkiv IT Cluster та його учасників; інструменти оцінки ефективності , які допомагають нам краще розуміти свій вплив і планувати стратегію на майбутнє;

, які допомагають нам краще розуміти свій вплив і планувати стратегію на майбутнє; важливість державного діалогу, адже налагоджені відносини з органами влади можуть прискорити ухвалення рішень і залучення додаткових ресурсів, щойно на це будуть фінансові можливості.

Kharkiv IT Cluster / Фото Василя Голосного для 24 Каналу

Завдяки використанню цих рекомендацій ми розширюємо мережу міжнародних партнерств, робимо наші ініціативи більш прозорими та ефективними та, як наслідок, зміцнюємо довіру міжнародних донорів, учасників спільноти та суспільства.

Kharkiv IT Cluster / Фото Василя Голосного для 24 Каналу

Отримання Бронзового знака European Cluster Excellence Initiative (ECEI) стало важливим визнанням високого рівня управління Kharkiv IT Cluster та його внеску в розвиток інноваційної екосистеми. Ця нагорода підтверджує, що кластер відповідає європейським стандартам, ефективно управляє процесами та має стратегічний потенціал для подальшого зростання.

Окремо варто відзначити значення звіту EU4Digital, який містить детальний аналіз кластерних екосистем Східного партнерства та рекомендації щодо їхньої підтримки. Використання найкращих європейських практик та інструментів оцінки ефективності допомогло Kharkiv IT Cluster зміцнити свою позицію, посилити конкурентоспроможність та налагодити відносини з державою.

В умовах війни та економічних викликів кластер демонструє, що стійкість екосистеми забезпечується завдяки балансуванню різних джерел фінансування – членських внесків, грантових коштів і партнерських програм. Співпраця з державою, хоча й без прямого фінансування, відіграє важливу роль у створенні сприятливого середовища для розвитку ІТ-бізнесу та освіти.

Попереду – нові виклики та можливості. Подальше зростання Kharkiv IT Cluster залежить від адаптації до глобальних змін, розширення міжнародних зв'язків і впровадження передових цифрових рішень. Це ще раз підтверджує, що ефективний кластерний менеджмент, міжнародна довіра та стратегічне бачення є запорукою успіху українського ІТ-сектору на світовій арені.