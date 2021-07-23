IT-компанія Genesis могла залучити інвестиції USAID у сайти для секс-знайомств

Агентство USAID інвестувало гроші американських платників податків в українську IT-компанію Genesis, яка займається дейтингом – онлайн-сервісами для секс-знайомств.

Genesis – глобальна компанія, що працює у всьому світі, включаючи африканський та азійський ринки.

Вирішив пошукати, звідки гроші. Знайшов новину про те, що Horizon Capital залучив 200 млн доларів в EEGF III для України та Молдови. Серед перших інвестицій фонду EEGF III була й інвестиція в Genesis. Horizon Capital стверджує, фонд EEGF III був запущений завдяки якірній інвестиції Western NIS Enterprise Fund і залучив інвестиції від ЄБРР, FMO, IFC, PROPARCO, DEG, IFU,

– повідомив блогер Наумович.

Фонд WNISEF вкладає гроші американських платників податків у перспективні проєкти в Україні, Білорусі та Молдові. Був заснований урядом США через всім відоме агентство USAID. Згідно з річним звітом, у 2016 WNISEF придбав акції в Matar Trade and Invest Limited, що належить Genesis, на суму у 6 млн доларів у червні 2017 інвестиції в Genesis були продані в той самий EEGF III, про що писав Horizon Capital.

"Так що ж це виходить – USAID фінансує adult-бізнес в Україні грошима простих американців? ЄБРР, FMO, IFC, PROPARCO, DEG, IFU – вони теж вклали гроші в IT-звідництво родом з України? Цікаво, в якій частині це допомагає українцям розвивати демократію?", – написав блогер.

Як раніше повідомляли в Genesis, компанія продала свої дейтинг-активи. Однак згідно з недавнім розслідуванням Vesti.ua, більшість сервісів для дорослих були просто переоформлені на пов'язані з власниками Genesis офшори. За даними видання, фактично Genesis досі зберігає контроль над близько 10 adult-сервісами.