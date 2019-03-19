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      ІТ-шники та студенти: чому ростуть ціни на оренду квартир у Львові

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      Оренда квартир у Львові
      Оренда квартир у Львові / Колаж 24 каналу

      Ціни на оренду квартир у Львові є одними з найвищих в Україні після Києва та Одеси. Впродовж останніх кількох років продовжують невпинно зростати.

      Нерухомість 24 розпитала у фахівців, чим зумовлена така тенденція і чого очікувати від ринку орендованої нерухомості Львова найближчим часом.

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      Як пояснює представник агентства нерухомості "Престиж" Оксана Луцко, однією з причин, яка зумовлює ріст цін на оренду житла у Львові є те, що вартість купівлі нерухомості є однією із найвищих в Україні.

      Середня ціна метра квадратного у новобудовах міста на початку 2019 була зафіксована на позначці 15 900 гривень за квадрат.

      Зрозуміло, що кожен власник, здаючи в оренду квартиру, рахує скільки вона йому коштувала та скільки вкладено в ремонт,
      – зазначає ріелтор.

      Як змінились ціни на оренду житла у Львові?

      За останні 2-3 роки нерухомість у місті зросла орієнтовно на 10-20%, тому приблизно так само зросли й ціни на оренду житла.

      Наприклад, оренда 1-кімнатної квартири у новобудовах Франківського та Залізничного районів 3 роки тому обходилась приблизно у 6000 гривень. На початку 2019-го за оренду однокімнатного помешкання у цих же районах доведеться викласти уже від 7500 до 11000 гривень.

      Нерухомість 24 напередодні писала, які на сьогодні ціни оренди квартир у різних районах Львова.

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      Оренда квартири Львів ціна
      Ціна оренди квартири у Львові з кожним роком невпинно росте

      Чому росте оренда житла у Львові?

      Одним з найвагоміших чинників, які зумовлюють ріст цін на оренду помешкань у місті, ріелтор називає великий попит.

      "Львів – це місто, в якому зосереджено дуже багато закладів освіти, тому маємо щороку приплив студентів, які часто закінчивши навчання залишаються тут жити і працювати. На роботу сюди їдуть з усієї України", – констатує Оксана Луцко.

      Впродовж останніх кількох років на ринок нерухомості Львова неабияк вплинув розвиток ІТ-сфери.

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      Зарплати IT-шників дозволяють їм знімати квартири дорожчі за економ-клас. Великим попитом серед них користуються стильні, комфортні, якісно відремонтовані квартири, переважно у новобудовах із відносно великими площами квартир та гарними видами із вікон.

      Така нерухомість є дорогою для власників, відповідно дорогою є й їхня оренда. Проте попит породжує пропозицію, тому сектор такої оренди постійно розвивається.

      квартира оренда житла Львів ціни IT
      Попитом серед IT-шників у Львові користуються стильні квартири, переважно у новобудовах

      Ще одним фактором, який підвищує ціну оренди є район і навіть мікрорайон, в якому розташована квартира. На сьогодні найбільш популярними з пошуку житла для оренди є Залізничний та Франківський райони, особливо ті їх частини, де зосереджені офісів великих ІТ-компаній.

       
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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Ринок нерухомості Оренда нерухомості Ціни на нерухомість Новини Львова IT-бізнес
      Джерело: 24 канал
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