Італія арештувала яхту російського олігарха Мордашова

Італійська поліція арештувала яхту, яка належала Олексію Мордашову. Один із найбагатших людей Росії потрапив під санкції.

Також конфіскували і яхту бізнесмена Геннадія Тимченка. Арешт майна відбувся у присутності адвокатів їхніх власників.

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Яхти Мордашова та Тимченка конфіскували

За інформацією іноземних ЗМІ, 65-метрову яхту "Леді М", яка належала Мордашову, арештували в місті Імперія поблизу Сан-Ремо.

Друга яхта "Лена" належала Геннадію Тимченку – мільярдеру, який має тісні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним. На неї чекає така доля, як і на "Леді М".

Зауважимо, що видання La Repubblica оцінює вартість двох яхт у 140 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Німеччина конфіскувала мегаяхту російського мільярдера і друга глави Кремля Алішера Усманова, який потрапив під санкції 28 лютого.

Мордашов побудував своє багате життя на російському виробнику металу "Северсталь". За перший день повномасштабного нападу Росії олігарх втратив 4,2 мільярда доларів.

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