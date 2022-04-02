Італія готова виступити гарантом нейтралітету України
Джерело:La Repubblica
Очільник міністерства закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо повідомив, що країна готова гарантувати нейтралітет України. Наголосив, що Італія прагне все вирішити дипломатично.
Про це Ді Майо розповів у Баку. Він зустрічався зі своїм азербайджанським колегою Джейхуном Байрамовим.
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"Італія працює в режимі нон-стоп, щоб покласти край цьому конфлікту за допомогою санкцій і ніколи не відмовляючись від дипломатичного каналу", – сказав міністр.
Вважає, що є прогрес
За словами очільника МЗС Італії, наразі пріоритетом є переговори та гуманітарне перемир'я. Він зазначив, що між Росією та Україною є прогрес після зустрічі делегацій у Туреччині.
Уряд Італії готовий зробити свій внесок у мирний процес і виступити гарантом нейтралітету України,
– заявив дипломат.
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