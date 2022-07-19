Політичні ігри, що можуть стати доленосними: експертка пояснила небезпеку кризи в Італії

Політичні пристрасті, що вирують цими днями в Італії довкола чинного прем’єра Маріо Драґі, можуть загрожувати Україні. Адже на карту поставлена стійка підтримка з боку Рима. Першочергово, звісно ж, неперервна допомога зброєю.

Хто "подає голову Драґі путіну на блюді", що це означатиме в контексті постачання зброї з Італії, про що говорили італійський та американський міністри оборони під час двосторонньої зустрічі та як нинішня політична нестабільність у Римі вплине на самих італійців – ексклюзивно сайту 24 каналу розповіла доцентка кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Вікторія Вдовиченко.

​Важливо Політична криза ставить під загрозу постачання зброї Україні, – МЗС Італії

Глава італійського МЗС сказав, що голову Драґі подають путіну на блюді. Що саме він мав на увазі?

Малося на увазі те, що після відставки Бориса Джонсона не забарилася й відставка наступна. Відхід ще одного потужного партнера України Маріо Драґі. Зокрема його потужність проявлялася в тому, що стосується надання нам озброєння.

Пам’ятаю, як нещодавно мєдвєдєв виклав у своєму твітері фото чинного італійського глави уряду та Джонсона поруч одне з одним та підписав: "Хто наступний?"

Цей його твіт якраз датований 14 липня, коли очільник італійського Кабміну звернувся до власного президента з проханням про відставку.

Маємо справу з таким собі геополітичним тролінгом від представника країни-окупанта у цьому випадку.

Очевидно, що рф дуже б хотіла бачити обезголовлений італійський уряд, вважає експертка / Фото надане спікеркою

Деструктивні процеси, результатом яких і стало подання Драґі у відставку, зародилися в італійському парламенті на рівні політичних сил.

Про що я радо розповім далі. Тому, що віражі італійської політики вражають навіть більше, ніж українські. Надто вже багато тут складових, які треба брати до уваги, щоб розуміти, власне кажучи, італійську політику.

Продовжуючи тему Ді Майо, він сказав, що політична криза позначиться на наданні українській державі допомоги зброєю. Розкажіть про ці ризики трохи детальніше.

Свою відповідь хотіла б розпочати з того, що введу нас усіх в політичний контекст італійський. Бо без його розуміння дуже важко розшифрувати певні політичні меседжі, які надходять нам з цієї країни.

14 липня Драґі подав свою заяву про відставку. Італійський президент її не прийняв і якраз за 3 дні, тобто в середу, 20 липня, будуть проведені консультації поки що повноважного прем’єра з політичними силами та представлення аргументів пана Маріо спочатку у верхній палаті, а потім і в нижній палаті парламенту. В сенаті та палаті депутатів відповідно.

Чому це важливо? Тому що насправді, цей своєрідний флеш рояль, розіграний рухом "5 зірок", виник штучно до певної міри. Оскільки події всередині самої цієї політсили не є радісними. Уже згаданий Вами міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо, який у минулому очолював рух, вийшов з партії і разом з 5-ма іншими депутатами заснував нову силу.

Виявилося так, що рух "5 зірок" настільки ослаб (відсоток прихильників різко зменшився з 23 – 25% до 12% – 24 канал), що постало питання або про переформатування партійної аженди, або рятувати програшне становище якимось іншим чином. Винуватцем такого раптового обвалу показника підтримки є нинішній партійний лідер Джузеппе Конте.

Одним із кроків з надією на порятунок політичного майбутнього рух зробив, коли заявив про те, що не підтримує урядовий порядок денний. Будучи при цьому частиною парламентської коаліції.

Притчею став закон, котрий уряд прийняв ще у травні, а якраз про невідкладні заходи щодо виділення коштів на подолання наслідків коронавірусу розглядався ще у парламенті. Крім того, цей законодавчий акт включав у себе пункт про допомогу Україні.

Події довкола цього закону стали лакмусовим папером того, що далеко не всі дії коаліційного парламенту були узгоджені між партіями. Конте, як лідер руху "5 зірок", продовжував критикувати дії влади. А також іншої спорідненої зі своєю проурядової партії під назвою "Демократична Партія".

Можемо сказати, що всі ці кулуарні незгоди призвели до того, що рухом було прийнято рішення попіаритися за рахунок закону про посткоронавірусне відновлення та допомогу для Києва.

Звісно, є й ті італійські джерела, які говорять, що у всій цій історії можна знайти російський слід. Як доказ італійці наводять випадок за березень позаминулого року, коли в розпал коронакризи росія передала Італії гуманітарну допомогу. Серед іншого у тій допомозі, начебто були матеріали, які компрометують опального Джузеппе Конте. Проте достеменно про це невідомо і досі. Тому залишимо усю цю інформацію італійським розслідувачам. Нам тут зараз спекуляції аж ніяк не потрібні.

Водночас треба зазначити, що інші політичні сили розійшлися в думках щодо того, чи варто підтримувати другу каденцію Драґі, яка буде розглядатися якраз в середу, чи ні. А підтримає її більшість просто тому, що більшість із опозиційних, і відповідно, проурядових сил, є партії добре відомі в Україні.

Зокрема політична партія "Вперед Італія" (Сильвіо Берлусконі), "Italia Viva" (Матео Ренці) та інші.

Проти виступають, звісна річ, партія Джорджі Мелоні, що зараз, між іншим, лідирує за показником електорального схвалення. Нам дуже важливо це знати, щоб розуміти, як далі працювати з Італійською Республікою. Адже у них зараз відбуваються зрушення і зміни у політичному ландшафті.

У лавах прихильників завершення роботи Драґі також є і партія іншого колишнього глави уряду Матео Сальвіні. Останній нам відомий завдяки своїм скандальним проросійським заявам в тому числі.

Понад те, у збережені існуючого стану речей в італійському кабміні виступають ще й зовнішні гравці. Такі, приміром, як США та ЄС. Вони вважають, що Італія Драґі вдало балансує надмірний вплив Шольца та Макрона на європейську політику.

А тепер можемо відповідати на питання щодо зброї вже безпосередньо. Міністр оборони Італії Лоренцо Горіні поділяє позицію інших партнерів щодо того, що та як робити і готувати в контексті військової допомоги Україні.

В такому випадку можемо сказати, що за словами нідерландського прем’єра Марка Рютте, Італія буде якраз тією країною, що шукає військові товари для передачі українській стороні.

Про перші результати таких пошуків стане відомо вже в найближчі тижні.

А хто, власне, став зачинателем цих усіх злоякісних процесів у італійському найвищому політикумі?

Головним винуватцем є Джузеппе Конте, якого ми вже згадували. Окрім нього градус піднімають ще й двоє заступників очільника руху "5 зірок". Існує думка в італійських аналітичних колах, що якраз наслухавшись порад цих двох, Конте і пішов таким явно не найкращої якості шляхом.

В тому плані, що він, знаючи про патове становище власної політичної сили, наважився і далі підігрівати кризову ситуацію, ризикуючи в результаті самому залишитися ні з чим в сенсі подальших політичних перспектив. Цього разу вже особистих, певна річ.

В будь-якому разі, зараз практично всі політичні сили сфокусовані на тому, щоби шляхом переговорів переконати все-таки Драґі залишитися. А відтак стає зрозуміло, що горезвісному Конте нічого не вдасться досягти. Нині політичні консультації на тему врегулювання кризи тривають.

Днями відбулася зустріч глав італійського та американського оборонних відомств. Предметом зустрічі була допомога українському війську. Про що вони конкретно домовилися?

Це була підготовча зустріч у переддень четвертого "Рамштайну". Сторони фіналізували спільну позицію в контексті надання нашій країні певної військової допомоги, про яку буде оголошено за результатами четвертого раунду перемовин у форматі "Рамштайну".

А як оця вся політична турбулентність вплине на життя самих італійців?

Зараз, у період відпусток, італійці набагато більше переймаються літнім відпочинком, чесно кажучи.

Говорячи про економічні наслідки кризи, то за найгіршого розвитку подій, якщо все ж доведеться оголошувати перевибори до парламенту, італійська економіка може втратити від сотень мільйонів до кількох мільярдів, за даними окремих тамтешніх аналітиків.