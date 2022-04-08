Італія також готова виступити гарантом безпеки України

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що його країна готова стати гарантом безпеки для України. Італійський уряд підтримує врегулювання конфлікту шляхом перемовин.

Луїджі Ді Майо наголосив, що Італія підтримує дипломатичне врегулювання та робить усе можливе для блокування можливості Росії фінансувати свою армію.

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Італія готова гарантувати безпеку

Глава МЗС Італії наголосив, що Італія працює над безпекою власної держави та досягненням миру в Україні. Крім того, країна вірить в роль Туреччини у переговорному процесі.

Ми продовжуємо працювати над тим, щоб нарешті знайти рішення, мету, якої можна досягти за допомогою мирної конференції, яку ми просуваємо. Це було б початком процесу припинення бойових дій. Італія готова грати роль гаранта: ми підтримуємо переговори та твердо віримо в роль Туреччини,

– заявив Ді Майо.

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