Італія також закриває повітряний простір для російських літаків

27 лютого 2022 , 14:02
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Джерело:

Палаццо Кіджі

У резиденції прем'єр-міністра Італії повідомили, що віднині повітряний простір для російських літаків буде закритий.

У твітері Палаццо Кіджі заявили, що Італія закриває небо для літаків країни-агресора Росії. 

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Раніше низка країн Європи також закрила повітряний простір для російських літаків. 

Повний текст повідомлення: 

#Ucraina – Італія закриває повітряний простір для Росії.

Автор: Ярослава Прадід