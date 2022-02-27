Італія також закриває повітряний простір для російських літаків
27 лютого 2022 , 14:02Читать новость на русском
Джерело:Палаццо Кіджі
У резиденції прем'єр-міністра Італії повідомили, що віднині повітряний простір для російських літаків буде закритий.
У твітері Палаццо Кіджі заявили, що Італія закриває небо для літаків країни-агресора Росії.
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Раніше низка країн Європи також закрила повітряний простір для російських літаків.
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#Ucraina – Італія закриває повітряний простір для Росії.