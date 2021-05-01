Хотіли знищити "ворога": в Італії антивакцинатори підпалили пункт щеплень від COVID-19

У місті Брешія в Італії 2 антивакцинаторів підпалили пункт щеплення від COVID-19. Правоохоронці вже затримали паліїв.

Чоловіків звинувачують у підпалі центру з використанням коктейлів Молотова. Інцидент стався ще 3 квітня та пошкодив один з 2 павільйонів.

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На щастя, вакцини вдалося врятувати. Вони зберігалися у холодильній камері центру, полум'я не встигло поширитися настільки, щоб загрожувати електрозабезпеченню установки.

Кого затримали поліцейські

52-річного Паоло Плуда;

51-річного Нікола Занарделлі

Незадовго до підпалу Плуда написав тематичний пост у фейсбуці.

Якщо ми хочемо знищити ворога, ми повинні використовувати ту саму зброю "страху ", а їх страх – це наша єдність. Інших рішень немає,

– заявив чоловік.