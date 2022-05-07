В Італії арештували гігантську яхту Scheherazade, яку ЗМІ вважають власністю Путіна

Влада Італії наклала арешт на величезну яхту Scheherazade, яка пришвартована в провінції Маріна-ді-Каррара. Раніше ЗМІ не раз повідомляли, що судно належить російському диктатору Путіну.

Про це стало відомо з повідомлення Міністерства економіки та фінансів Італії. Його оприлюднили ввечері 6 травня.

До речі ЄС розглядає персональні санкції проти коханки Путіна Кабаєвої, – ЗМІ

Офіційне встановлення власника ще триває

У документі про арешт не вказали, кому належить яхта. Проте згадали, що є "значні зв'язки номінального власника з відомими представниками уряду Росії". Зараз влада Італії вже почала розслідування, щоб встановити власника арештованого судна.

Також написали, що на 140-метрову яхту наклали арешт відповідно до Європейського регламенту. Мовиться про ухвалені 17 березня заходи обмеження дій, які ставлять під загрозу територіальну цілісність і незалежність України (санкції).

Головне про яхту, яка може належати Путіну

Цей морський транспорт перебуває на ремонті в порту з вересня 2021 року. Її вартість за приблизними оцінками становить понад 700 мільйонів доларів.

23 березня ЗМІ оприлюднили фото з цього, без перебільшення, палацу на воді. Для всього світу відкрилося це різноманіття розкішного несмаку – від золотих унітазів до мармурових поверхонь. Ба більше, виявився золотим там навіть тримач для туалетного паперу.

Що ще цікавого є на борту

Для комфортних подорожей там зробили одразу кілька басейнів. Також є кілька СПА і саун для догляду за собою, проте точну їхню кількість не озвучували.

Є навіть лікарня, що цілком логічно на тлі чуток про те, що Путін смертельно хворий,

– розповів робітник, який допомагав будувати це судно.

Провести вільний час там теж можна досить продуктивно можна у власному театрі, бальних залах, тренажерному залі. Окрім цього, можна подивитися телевізор довжиною 4,5 метра, встановлення якого коштувало щонайменше 1 мільйон євро.

А під одним із вертолітних майданчиків є ангар, в якому можна розмістити вертоліт. До речі, якраз там стоять 6 гідроциклів і 8 підводних скутерів Seabob.

Як на це відреагував цивілізований світ

Така надмірна розкіш, яка може належати диктатору, не могла б пройти не поміченою. Лідер кремля отримав шквал критики навіть за свій жахливий естетичний смак.

Божевільний, чиї війська бомблять жінок та дітей в Україні, не пошкодував грошей на шестипалубну яхту,

– писали про це журналісти, які оприлюднили фото звідти.

Але реагували в матеріалі й менш стриманими висловлюваннями:

"Огидна розкіш";

"Непристойна розкіш";

"Нудотні надмірності".

Цікаво – який вигляд має ця розкішна яхта: дивіться відео