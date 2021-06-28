Італія перейшла в білу зону: влада дозволила виходити на вулицю без масок
Джерело:ANSA
Влада Італії дозволила людям перебувати на вулиці без масок, за вийнятком містечка Норча. Відповідне рішення набуло чинності вже з понеділка, 28 червня.
Однак жителів країни закликають дотримуватись соціальної дистанції. Що важливо – носіння масок у громадському транспорті та закритих приміщеннях є обов'язковим.
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Це перше серйозне послаблення карантинних обмежень за останні 7 місяців в Італії. Водночас влада закликає італійців до вакцинації, особливо молодих людей, адже це допоможе зупинити поширення коронавірусу. За словами комісара з надзвичайних ситуацій Франческа Фігліуола, щеплення проти COVID-19 є важливим етапом усвідомлення і відповідальності.
"Ви повинні повернутися до нормального соціального життя, зустрічатися з друзями, відвідувати нічні клуби, але для цього у вас повинні бути "зелені пропуски", – заявив Франческо Фігліуоло.
Коронавірус в Італії: останні новини
- Станом на 28 червня в Італії виявили 4 258 069 випадків захворювання на COVID-19.
- На жаль, від ускладнень померли 127 472 людей. Одужати вдалось 4 073 435 громадянам.
- Водночас в Італії зробили вже майже 50 мільйонів щеплень проти коронавірусу.