Італія перейшла в білу зону: влада дозволила виходити на вулицю без масок

Влада Італії дозволила людям перебувати на вулиці без масок, за вийнятком містечка Норча. Відповідне рішення набуло чинності вже з понеділка, 28 червня.

Однак жителів країни закликають дотримуватись соціальної дистанції. Що важливо – носіння масок у громадському транспорті та закритих приміщеннях є обов'язковим.

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Це перше серйозне послаблення карантинних обмежень за останні 7 місяців в Італії. Водночас влада закликає італійців до вакцинації, особливо молодих людей, адже це допоможе зупинити поширення коронавірусу. За словами комісара з надзвичайних ситуацій Франческа Фігліуола, щеплення проти COVID-19 є важливим етапом усвідомлення і відповідальності.

"Ви повинні повернутися до нормального соціального життя, зустрічатися з друзями, відвідувати нічні клуби, але для цього у вас повинні бути "зелені пропуски", – заявив Франческо Фігліуоло.

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