В Італії мітингували проти COVID-сертифікатів: понад сотні людей загрожує відповідальність

У декількох містах Італії відбулися багатотисячні акції протесту. Люди виступали проти введення COVID-сертифікатів, які використовують як перепустки для допуску на робочі місця.

У Турині мітингувальники діяли агресивно, тож поліція ідентифікувала 115 осіб, яких можуть притягнути до відповідальності.

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У місті на вулиці вийшли 4 000 осіб. Акція 6 листопада стала вже шістнадцятим таким протестом у місті, але менш масштабним за всі попередні.

Протестувальники діяли агресивно

Демонстранти не стали дотримуватися маршруту, вказаного начальником поліції, та тимчасово заблокувала рух транспорту на деяких вулицях. Повідомляється також, що окремі люди штовхали журналістів, які прийшли висвітлювати подію. Одного протестувальника помітили за розмальовуванням поліцейських авто і затримали.

Поліція ідентифікувала 115 учасників, щодо яких надалі можуть відкрити розслідування. Серед можливих звинувачень:

проведення неоголошеного заходу,

застосування сили,

спротив представникам влади.

Протести пройшли також у низці інших міст. В Трієсте, де зібралось близько 200 людей, повідомляють про п'ятьох затриманих. А у Тренто, Новарі та Неаполі, де в акції взяли участь кілька сотень людей, минулося без інцидентів.

Що цьому передувало

Уряд Італії підтримав нову постанову про поширення так званої "зеленої перепустки" на всіх працівників, як у державному, так і в приватному секторі.

З середини жовтня у країні запрацювали нові правила. Ті, хто хоче увійти до державних та приватних установ, а також в магазини та ресторани повинні показати:

щеплення,

зробити тест або надати доказ одужання від COVID-19.

Працівників, які вийдуть без COVID-перепустки на роботу, жорстко штрафують.