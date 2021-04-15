В Італії під час весілля загинув 3-річний український хлопчик, – ЗМІ

В Італії трагічно загинув 3-річний хлопчик з України. Анатолій Вольський був сином місцевого священника. Дитину непритомною знайшли у басейні під час весілля на острові Сардинія.

Хлопчик разом з батьками був на весіллі знайомих. Тато загиблого, який є священником, зранку 9 квітня обвінчав наречених. Сім'я вирішила залишитися на обід.

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Як сталася трагедія

За версією карабінерів, спочатку дитина була з рідними, а потім непомітна відійшла від них. Якийсь час після цього хлопчик бавився зі своїм 6-річним братиком.

Коли дорослі помітили відсутність Антонія, одразу кинулися на пошуки. Його знайшли у непритомному стані всередині маленького басейну.

До вілли оперативно прибула швидка, але врятувати хлопчика, на жаль, не вдалося. Судмедексперти констатували факт його смерті.