В Італії вже вдруге за 48 годин почалося виверження вулкану Етна: фото, відео

На Сицилії вночі 21 травня розпочалося виверження вулкану Етна. Це відбулося вже вдруге за 48 годин. Перше виверження було вночі проти 19 травня.
Що відбувається на Сицилії
У результаті виверження попіл долітав до міста Катанія. Водночас аеропорт вирішили не зачиняти.
Цікаво Незвичайний "товар": в Ісландії намагаються продати активний вулкан
Виверження розпочалося близько 01:30 за місцевим часом. Активність тромболіанців швидко зростала впродовж наступних 90 хвилин.
До 3 години ночі утворилися стійкі фонтани лави, які досягли висоти приблизно 500 метрів. Фаза фонтанування лави тривала близько 2 годин. Характерно для пароксизмів Етни, все припинилося раптово і швидко близько 5 години ранку,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, найактивнішими були центральні та західні отвори кратера.
Дивіться відео виверження вулкану Етна:
Виверження вулкану на Сицилії / Фото Boris Behncke
Що відомо про ЕтнуЕтна – найвищий в Європі вулкан висотою 3 329 метрів. Він є одним з найактивніших вулканів світу, бо часто прокидається. Здебільшого, виверження трапляється щороку. Востаннє Етна прокидався 1 квітня 2021 року. Тоді він викинув стовп попелу і частинки лави на висоту 9 кілометрів.
Джерело: Вікіпедія