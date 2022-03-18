В Італії заарештували нерухомість власника "Сєвєрсталі" Мордашова вартістю 105 мільйонів євро

Фінансова гвардія Італії заарештувала нерухомість вартістю близько 105 мільйонів євро, що належить власнику "Сєвєрсталі" Олексію Мордашову.

Про це повідомляє російське видання "Новая Газета" з посиланням на РИА Новости. Зазначається, що Мордашов потрапив до списку санкцій ЄС у зв'язку з бойовими діями в Україні.

Читайте також: У Канаді арештували літак "Руслан" російської компанії: його передадуть на потреби ЗСУ

У російському виданні уточнили, що заарештована нерухомість є житловим комплексом у місті Олбія на Сардинії.

Олексій Мордашов – співвласник, голова ради директорів ПАТ "Сєвєрсталь". За результатами 2018 року журнал Forbes оцінив статки підприємця у 20,5 млрд доларів. Мордашов посів четверте місце у рейтингу найбагатших бізнесменів Росії.

На початку березня Фінгвардія заарештувала яхту Мордашова "Леді М". Видання Reuters зазначає, що її вартість складає 65 млн євро.

"Сєвєрсталь" Російська вертикально-інтегрована сталеливарна і гірничодобувна компанія, що володіє Череповецким металургійним комбінатом. Є другим за величиною сталеливарним комбінатом Росії.

Раніше повідомлялось, що поліція Хорватії заарештувала яхту Медведчука, кума Путіна, Royal Romance, яка була пришвартована в порту хорватського міста Рієка.

Вас це може зацікавити – Сі Цзіньпін прокоментував ситуацію в Україні: дивіться відео