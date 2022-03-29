В Італії з'явилось графіті на підтримку України: Анна Франк проти російських окупантів
29 березня 2022 , 10:54Читать новость на русском
Джерело:"Сьогодні"
Італійський художник Олександро Паломбо намалював графіті на підтримку України. Він зобразив знамениту Ганну Франк, яка виступає проти "рашистів".
Малюнок з'явився на одному із будинків Мілана. На малюнку Ганна, одягнена у блакитну сукню із синьо-жовтим бантом, спалює плакат з окупаційним символом "Z".
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Графіті на підтримку України в Мілані / Фото "Сьогодні"
Нагадаємо, що Анна Франк – єврейська дівчинка, жертва нацизму, в'язень Освенцима та Берген-Бельзена. Дівчинка протягом 25 місяців разом із сім'єю переховувалася в столиці окупованих Нідерландів.
Упродовж всього часу перебування у сховищі Анна вела щоденник, який згодом став всесвітньо відомим.
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