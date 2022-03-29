В Італії з'явилось графіті на підтримку України: Анна Франк проти російських окупантів

Італійський художник Олександро Паломбо намалював графіті на підтримку України. Він зобразив знамениту Ганну Франк, яка виступає проти "рашистів".

Малюнок з'явився на одному із будинків Мілана. На малюнку Ганна, одягнена у блакитну сукню із синьо-жовтим бантом, спалює плакат з окупаційним символом "Z".

До теми В Україні вже 144 дитини загинули через російський напад



Графіті на підтримку України в Мілані / Фото "Сьогодні"



Нагадаємо, що Анна Франк – єврейська дівчинка, жертва нацизму, в'язень Освенцима та Берген-Бельзена. Дівчинка протягом 25 місяців разом із сім'єю переховувалася в столиці окупованих Нідерландів.

Упродовж всього часу перебування у сховищі Анна вела щоденник, який згодом став всесвітньо відомим.

До теми – У Харкові попрощалися з Борисом Романченком, який пережив німецьких, але не російських фашистів: дивіться відео