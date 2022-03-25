Італійський суд звільнив українського режисера Лавренчука

В Італії звільнили українського режисера Євгена Лавренчука. Його незаконно затримали в Неаполі в грудні 2021 року за запитом Росії про екстрадицію.

Суд виніс остаточне рішення щодо звільнення Євгена, визнавши звинувачення проти нього за сторони Росії сфабрикованими, а мотиви переслідування – політичними. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Раніше Інтерпол визнав, що Росія переслідує Євгена Лавренчука за політичними мотивами

Що цьому передувало

Перед тим Україна звернулась до Інтерполу щодо зловживання Росією відомостями в інформаційній системі Інтерпол.

Після цього дані про Лавренчука видалили з Інтерполу через їх невідповідність положенням статті 3 Статуту. Там мовиться про заборону будь-якого втручання політичного, військового, релігійного або расового характеру.

Своєю чергою, суд Неаполя поставив крапку у цьому процесі та звільнив Євгена Лавренчука. Вітаю Євгена на волі! Україна своїх не залишає,

– підсумувала Денісова.

Що відомо про затримання режисера

Лавренчука затримали у Неаполі 17 грудня. Він прилетів туди з Ізраїлю та мав пересідати на літак до Львова.

Все через російську справу про нібито фінансові порушення Лавренчука на території держави-агресорки 8 років тому.

Режисер все заперечував та наголошував, що не брав жодних грошей на постановки в Росії.

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