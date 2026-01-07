Чи подружжя італієць Рокко та українка: речник ДПСУ розкрив деталі скандалу

У ДПСУ прокоментували скандал з італійцем, якого не пропустили через кордон через підтримку президента Росії Володимира Путіна. У відомстві наголосили, що заборону на в'їзд отримав лише чоловік.

Українка мала право перетнути кордон без перешкод. Про це пише 24 Канал з посиланням на коментар речника Держприкордонслужби Андрія Демченка в етері телеканалу "Київ 24".

Що відомо про сімейний статус італійця?

За словами речника, іноземець на ім'я Рокко не перебуває у шлюбі з громадянкою України, з якою разом прямував до кордону. Після відмови у в'їзді італійцю українка заявила, що не бажає в'їжджати на територію України та вирішила повернутися з ним у зворотному напрямку.

Андрій Демченко також наголосив, що забороняти громадянам України в’їзд до країни неможливо.

Це трішки абсурдно, бо Конституція забороняє за будь-яких обставин відмовляти українцям повернутися додому,

– зазначив речник ДПСУ.

Що відомо про скандал з італійцем?